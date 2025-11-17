資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
資生堂最新財報揭露近 502 億 的巨大虧損，引發全球討論，但與此同時，日本美妝市場的消費熱度完全沒有下降。實際走進日本百貨或觀察新品討論熱度，你會發現：2025 年反而誕生一批備受期待、逆勢熱銷的夢幻逸品。
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。
No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華
去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連名限定回歸。粉色「鮮嫩玫瑰」呈現玫瑰花束般的優雅洗鍊，綠色「清新綠意」則像走進透明感滿滿的森林，兩款包裝都讓人想收藏。
這支護手精華以質地和膚感著稱，延展好、吸收快、擦完不黏膩，並且能長時間維持柔嫩水潤。許多日本女生也會順便擦到頸部，讓手頸一起變得細緻，成為冬季保養包裡的固定成員。
2.No.2 DECORTÉ 黛珂「極酵全能修護晶淬」
今年黛珂最受矚目的新品，是這瓶以黑麴發酵液與多年抗老研究打造的高機能水精華。也是許多業界編輯一用點頭的品項！它的質地輕盈、吸收快，平日保養就能輕鬆加入、不造成負擔，是偏向「日常肌膚越用越穩」的那種類型。使用後最大的感受是膚況變得更細緻柔軟，整體看起來更乾淨、有精神，水分感往上提升後，肌膚自然呈現的透度也更明顯。
這瓶極酵全能修護晶淬，確實屬於那種「安安靜靜但值得點頭」的產品。如果你正想找一瓶天天用都舒服、效果屬於累積型、讓肌膚維持穩定透亮感的水精華，它很值得試試。
No.3 ADDICTION 癮釉水光嘟嘟唇膏（全10色）
今年日本最受討論的唇彩趨勢，就是那種清透又高光澤、帶有玻璃光的「極光水嫩唇」。ADDICTION 全新推出的癮釉水光嘟嘟唇膏，可說完美抓住這股風潮。
一抹便能形成亮澤度極高的鏡面薄膜，唇形看起來自然飽滿、唇紋也被柔化，整體妝效乾淨又有精神。品牌採用的清透亮采科技讓每一色都呈現乾淨顯色，不受原生唇色影響，從裸杏、奶茶到莓紅、緋紅，都是實擦比膏體更美的路線。
含有高比例美容精華的質地非常滑順，擦起來像唇膜般舒服，長時間保持水亮又有存在感，是今年日本女孩化妝包裡的固定班底。
No.4 Snow Beauty「雪花香氛魔法盒」＆護手霜（2025限定）
在日本，資生堂的Snow Beauty 幾乎是冬季儀式感的象徵。每年推出的限定版都擁有像藝術品般的設計，而 2025 年的主題「冰羽雪湖」更被許多人形容為「歷年最美」。
盒身描繪白天鵝掠過湖面時留下的羽毛冰紋，三層畫面堆疊出如同雪之精靈降臨的夢境感。在功能上，它同時能作為早晨定妝、日間補妝與夜間保養粉，妝感透亮柔霧、不厚重，夜晚使用則帶來溫和的亮白與舒緩效果，隔天醒來會有種肌膚被妥善照顧的安定感。
今年同步回歸的「雪花香氛魔法護手霜」也延續了魔法盒的珍貴質地，保留療癒香氣與柔光感，大小適合隨身攜帶，是許多日本女生每年必收的小物。
