資產拆分關鍵期 TikTok聘前波音高層掌美洲公共政策

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）短影音平台TikTok今天表示，已任命前波音公司（Boeing）政府事務主管奧賈克利（Ziad Ojakli）擔任美洲公眾政策主管。

此舉正值TikTok的中國母公司字節跳動著手出售其美國資產約80%股權給一個由美國及全球投資者組成的財團，以符合2024年法律所設定的國安要求。美國總統川普9月簽署行政命令，給予他們期限至明年1月底前完成交易。

TikTok執行長周受資在今天宣布招聘的備忘錄中指出，曾在福特汽車（Ford Motor）與軟銀集團（Softbank）負責政府事務的奧賈克利將於12月1日開始任職。

周受資也提到，現任公共政策主管貝克曼（Michael Beckerman）在公司對抗美國政府禁令中扮演關鍵角色，他4月曾表示計劃卸任並轉為全球顧問角色。

TikTok目前正面臨外界對其拆分計畫的質疑。

美國聯邦眾議院共和黨籍「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）10月指出，若以授權方式使用TikTok演算法，將引發「嚴重關切」；美國聯邦參議員馬基（Ed Markey）也對這項交易提出疑問。

穆勒納爾表示，他將在明年舉辦聽證會，邀請新美國TikTok實體的領導階層出席。

川普的行政命令指出，演算法將由美國公司的安全合作夥伴重新訓練並監管，其運作將由新的合資企業控制。

路透9月報導，甲骨文（Oracle）與私募股權投資公司銀湖（Silver Lake）等3家投資者將持有TikTok U.S.約50%股權，字節跳動部分股東將持有約30%。

字節跳動在TikTok U.S.的持股比例將低於20%，以符2024年法律要求。（編譯：徐睿承）1141126