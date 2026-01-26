資產規模年增逾百億 永豐尊榮理財成長動能強勁
CNEWS匯流新聞網記者許哲綱／台北報導
永豐銀行深耕經營理財客群，旗下尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，去（2025）年亦展現強勁動能，較前（2024）年增加逾百億元資產規模。永豐銀行表示，為服務往來資產達新台幣300萬以上的「永傳」、「永富」與「永聚」三大客群，除專屬財富管理規劃外，亦提供日常金融優惠、臨櫃優先服務與票據交易禮遇等，整合集團資源與永豐金證券合作，提供銀行與證券雙平台專屬優惠，帶動尊榮理財會員在體系中穩健布局、持續增值。
永豐銀行說明，針對尊榮理財客群，由專人協助財產信託或理財規劃建議，亦提供包括跨行提款轉帳及匯款、換匯減分、以及辦理票據交易免手續費等多元優惠，於客服專線與分行臨櫃提供優先服務，為客戶提供更有效率的金融體驗。此外，為滿足尊榮理財客群對跨領域金融商品需求，攜手永豐金證券整合數位創新服務，提供客戶免費訂閱市場洞察、財經評論與專家分析等專欄，建立精準投資觀點；永傳與永富會員還可享台股電子手續費優惠。
為滿足多元理財客群需求，永豐銀行亦推出定期定額申購基金或美股，包括全球、台灣股票型及穩定月配息債券型等共逾2,000檔，最低美元、人民幣或新台幣100元即可申購；美股ShareShares平台最低新台幣1,000元即能投資，去年美股ShareShares平台交易次數與交易金額年成長皆超過50%。
永豐銀行補充，2024年11月起推出財富管理LINE官方帳號（Official Account；OA），以數位化、個人化方式，提供包括快速綁定、理財報告定期更新、財富商品輕鬆查詢等即時理財體驗，創下綁定人數單月成長率逾50%佳績、截至去年12月底，好友數年增更大幅成長逾400%。更多資訊可至官網、活動網頁或加入財富管理LINE官方帳號查詢。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
海大校園施工包放矮牆 工頭欲發萬元日結薪資遭竊
國立海洋大學昨(25)日下午發生一起竊案。當時正在校內施工的工頭，不慎將包包遺落在矮牆上，無人看管。一名男子經過見財起意，上前翻找背包，在皮夾內發現，工頭要用來日結薪資的大量現金，立刻將皮包偷走，目前...華視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
永豐尊榮理財 資產規模年增逾百億 資產300萬以上客群成長動能強勁
永豐銀行深耕經營理財客群，旗下尊榮理財 客戶數與資產管理規模 穩定成長，去年亦展現強勁動能，較前年增加逾百億元資產規模。永豐銀行表示，為服務往來資產達新臺幣300萬以上的「永傳」、「永富」與「永聚」三大客群，除專屬財富管理規劃外，亦提供日常金融優惠、臨櫃優先服務與票據交易禮遇等，並整合集團資源與永豐金證券合作，提供銀行與證券雙平台專屬優惠，帶動尊榮理財會員在永豐金融體系穩健布局、持續增值。中時財經即時 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
桃園徵才新春起跑 百家企業2月搶才不限科別
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市就業職訓服務處於2月規劃三場大型現場徵才活動，集結超過百家知名 […]觀傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
永豐尊榮理財資產規模年增逾百億 資產逾300萬即享優惠禮遇
永豐銀行旗下尊榮理財客戶數與資產管理規模穩定成長，去（2025）年較前（2024）年增加逾百億元資產規模。永豐銀行表示，為服務往來資產300萬以上的「永傳」、「永富」與「永聚」三大客群，除專屬財富管理規劃，亦提供日常金融優惠、臨櫃優先服務與票據交易禮遇等，並整合集團資源與永豐金證券合作，提供銀行與證券雙平台專屬優惠。品觀點 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
找工作快看！桃竹苗分署5場徵才活動曝光 近6千機會等你
隨著農曆新年將至，各大企業為填補人力缺口紛紛祭出誘人職缺，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署搶先規劃，為求職者搭建求職、轉職舞台，精準鎖定理想職務，2月份將辦理5場次徵才活動，集結超過百家優質企業，釋出逾5000個工作機會，職缺跨足半導體、製造業及餐飲服務業等多元領域，現場更提供個別化就業服務，歡迎求職、桃園電子報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
高市土方直送港區 省時省錢業界叫好
為解決營建剩餘土石方去化卡關，高市府推動「A點直送C點」新制，從出土端即完成查驗，合格土石方可直接由工地運往最終收受場所高雄港南星計畫區。新制上路後，營建業者普遍肯定並直言，過去受制於土資場黑箱報價、哄抬，如今去化管道明確，價格回歸合理，有助導正長期失靈的市場秩序。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【水象星座運勢】01/26 巨蟹座省錢投資、天蠍座評估財務、雙魚座還清債務
巨蟹幸運色：金色 天蠍幸運色：淡藍色 雙魚幸運色：銀色太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年終怎麼放大 股債理財「多元＋避險」配置更穩健
隨著各家企業陸續公布年終獎金方案，如何運用這筆得來不易的資金，成為民眾最關注的議題。台北富邦銀行表示，2026年全球經濟...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高資產客戶理財 不重押AI
川普掀起的關稅戰升溫，拖累台股多頭格局，儘管台股仍站穩3萬點上方，但本國銀行觀察到市場過度集中AI等族群的情形，而高資產...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
樂天桃猿》奪冠全體薪資上升！ 樂天談薪進度已達90％
樂天桃猿將於1月31日春訓開訓，對於球員合約洽談進度與團隊薪資調整情形，副領隊礒江厚綺表示，今年談約的過程相當順利，目前已經完成90％。TSNA ・ 16 小時前 ・ 發表留言
摩根士丹利研究顯示，英國受人工智能裁員衝擊最重
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，摩根士丹利表示，英國因人工智能(AI)喪失的工作職位數量，已超過其創造的工作職位數量，而且職位流失速度快於國際上的類似經濟體。摩根士丹利的研究發現，儘管企業採用AI技術帶來了顯著效益，但英國勞動者為此承受了尤為沉重的代價，本來就趨冷的勞動力市場雪上加霜。這份研究表明，英國企業報告稱，在過去12個月AI導致就業職位淨減少8%。在涵蓋德國、美國、日本和澳洲企業的組別中，英國企業的這一比例最高，且為國際平均水準的兩倍。該報告調查了已使用人工智能至少一年的企業，覆蓋對AI敏感的消費必需品與零售、房地產、交通運輸、醫療設備及汽車行業等數個行業。對其中許多企業而言，技術投資已經初見成效。英國企業因表示，AI平均而言帶來了11.5%的生產力提升，其中近半數企業報告的增幅更大。美國企業實現幾乎相同幅度的生產力提升，但因人工智能而創造的就業職位比裁減的職位更多。金融媒體對英國國家統計局線上職位空缺數據的分析顯示，雖然各行業招聘職位普遍減少，但英國企業正以明顯更快的速度縮減那些可能受到AI影響的職位，包括軟體開發人員和諮詢顧問。摩根士丹利的研究還顯示，接受調查的雇主在英國財訊快報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
金價持續攀升 黃金理財產品火爆
隨著國際金價持續走強，與黃金相關標的掛鉤的銀行結構性存款產品隨之走熱。近期大陸國有大行、股份制商業銀行及外資銀行均密集推出此類產品，甚至部分熱門產品還出現「秒殺」景象，足見投資人追捧之猛。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股站穩3萬點！羅明才請雞排珍奶慶祝 4萬點再加碼送面膜
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導為了慶祝台股站穩3萬點大關，國民黨立委羅明才今（26）日上午在立法院財政委員會依循往例，請財委會委員、行政院官員與媒體同仁200份雞排及珍奶，另外還致贈牛軋糖元寶，同時當場允諾若股市未來站上4萬點，將再加碼送出面膜，可見民進黨拚經濟有成，連藍委都讚不絕口。民視 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
印度開放WiFi免執照使用6 GHz頻段
印度開放WiFi免執照使用6 GHz頻段(5945-6425 MHz) 印度通訊部2026年1月20日發布公報開放6 GHz頻段(5945-6425 MHz)供Wi-Fi 6E及Wi-Fi 7免執照使用，製造商生產符合技術規範之設備，無須針對每一台設備申請個別執照，即可於指定頻段內運作，並遵守「不干擾、不保護、共用」之基本原則在印度市場銷售，開放頻段主要針對用於室內與近距離高速連線，適用於家庭、企業、校園、公共場所及智慧製造等場景，以助大幅提升頻寬容量、降低延遲，並改善既有2.4GHz與5GHz頻段長期壅塞問題。(資料來源：經濟部國際貿易署)延伸閱讀：聯發科 代重要子公司MEDIATEK SINGAPORE PTE. LTD.公告董事會決議股利分派聯想備好6款全新Arm筆電備戰NVIDIA N1X、NVIDIA N1平台首發 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
遲不放行1.25兆軍購預算 馬文君：合理懷疑到現在仍沒具體內容
[Newtalk新聞] 立法院外交及國防委員會今（26日）邀請國防部長顧立雄就1.25兆元軍購特別預算進行專題報告，國民黨立委馬文君與顧立雄在質詢台上激烈交鋒。馬文君透過臉書發文直指，合理懷疑，1.25兆元特別預算到現在仍沒有具體內容，提出無人機、機器狗等項目只是要用來掩蓋目前仍空白的軍購細項。 對於1.25兆元特別預算至今在立法院無法付委審查。顧立雄上午質詢不滿稱，如果連付委都不付委，根本就無法討論，剛剛提到的那些項目，包含對於各項目籌措必要性與迫切性的說明，現在特別條例仍卡在程序委員會，要如何進行實質討論？ 馬文君則指，特別條例就還沒通過程序委員會，如果這些項目這麼重要、這麼正當，那應該回到常態的建軍規劃中，以分年預算方式接受逐項審查與監督。 馬文君後續再透過臉書發文表示，從過去到現在，能增加國防戰力的預算他們都支持，但站在監督立場，今年國防公務預算已達到9450億元，先前又通過1100多億元的韌性特別預算，現在又要編列1.25兆元的國防特別預算，金額之大，可能會排擠國內民生、社福、醫療、基礎建設經費，既然這麼重要，國防部及顧立雄更應該向國人交代清楚。 馬文君指出，上周召開的全機密新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
桃竹苗地區徵才活動馬力全開 歡迎求職轉職民眾主動出擊搶佔先機
【記者 彭慧婉／桃園 報導】隨著農曆新年將至，各大企業為填補人力缺口紛紛祭出誘人職缺，勞動部勞動力發展署桃竹苗台灣好報 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
台股創新高！羅明才兌現承諾 立院「雞排、珍奶、金元寶」大方送：每萬點加碼一項
台灣股市今日再度寫下輝煌里程碑！在全台股民的歡呼聲中，台股站穩3萬點大關後持續衝刺，終場上漲103.01點，收在3萬2,064.52點，不僅首度站上3萬2千點大關，更創下歷史收盤新高。為慶祝這「歷史性的一刻」，國民黨立委羅明才今日於立法院財委會大排長龍，兌現先前「每萬點請客」的諾言。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發表留言
年後補新血！半導體徵才博覽會釋千職缺 新鮮人年薪上看百萬
年後向來是企業補強戰力、加速招募的關鍵檔期，隨著 AI、半導體與先進製程持續推進，包括研發、製程、軟硬體及 AI 應用等工程職缺全面擴增；新竹、高雄兩大科技聚落第一季人才需求明顯攀升。國際人才平台 Cake 年後接連推出半導體科技徵才博覽會，釋出上千筆職缺，企業更祭出新鮮人首年年薪上看百萬，搶攻科技新血。Yahoo股市 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
凱基銀行Karry攜手「乖乖」推出國內首張聯名金融卡
光只有財富增加還不夠，民眾的荷包也需要「乖乖」一下。凱基銀行26日宣布攜手國民零食品牌乖乖，推出國內首張「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要是凱基銀行的新戶，透過Karry數位帳戶官網進行申辦，就有機會獲得限量「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，放在皮夾中讓荷包乖乖、錢進生財。此外，年節將近，民眾只要申請Karry數位帳戶開戶成功且完成指定活動條件，還有機會獲得松山霞海城隍廟加持的「1元開運錢母」，讓客戶財富「馬」上來。中時財經即時 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
幕後／無情業配！賴總統親上陣代言台灣農產 農青大使「笑到不行」
即時中心／顏一軒報導總統賴清德今（26）日接見2025年「國際青年大使交流計畫」訪團及「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪團，在農業青年大使分享團員自行生產耕種的農產品時，總統現場將每樣產品捧在手心，像是廣告般的當起現成代言人，引起台下青年歡呼叫好笑聲連連。民視 ・ 16 小時前 ・ 1則留言