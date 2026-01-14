資產規模近2,000億元、用戶破32萬！ 基富通攜手元大證金推「基金借貸」服務

基富通證券與元大證金合作首創線上「基金借貸」服務，圖為集保結算所暨基富通董事長林丙輝(中)、集保結算所總經理陳德鄉(右二)、基富通總經理陳光輝(右一)、元大證金董事長吳杰。 圖：基富通／提供

[Newtalk新聞] 國內最大基金交易平台－－基富通今年營運邁入第十年，除了維持申購「0 手續費」的優惠外，還推出「好享貸－基金借貸」、「定期定額扣款專區」兩大普惠金融服務，幫助民眾長期紀律理財。基富通董事長林丙輝表示，基富通的目標是讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。

在國人的支持與肯定下，基富通 2025 年全平台客戶數突破 32 萬人，較 2024 年成長 11%，將近一半的新客戶都是 40 歲以下的年輕族群。資產規模則超過 1,900 億元，較 2024 年成長 23%，並繼續往 2,000 億元靠攏，而且每月定期定額扣款金額突破 30 億元。

廣告 廣告

同時，響應金管會 TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）政策的專案開戶數突破 5 萬人，帳戶餘額超過 80 億元。其中，有四成的 TISA 投資人為新戶，也就是原本不是基富通客戶，因為 TISA 專案而加入。

林丙輝表示，這些不是冷冰冰的數字，而是顯示，有越來越多的人在基富通平台上透過共同基金理財，為自己儲備未來，是基富通與投資人一起成長的成果。

2026年，平台營運邁入第十年，林丙輝說，基富通要讓理財變得更簡單、更貼心，每個人都能透過理財讓生活變得更美好。因此，除了維持單筆、定期定額通通申購「0 手續費」外，還與國內證金界龍頭元大證金合作推出「好享貸－基金借貸」。另外，也規劃「定期定額扣款專區」、安養信託等服務。

「好享貸」是提供投資人以「基金」為擔保品的資金融通服務，當有醫療支出、房屋修繕等短期資金需求時，不必贖回基金，即可快速取得資金，投資規劃不會中斷，提升資金運用彈性。基金規模也得以穩定，基金經理人可保持既有持股配置，兼顧短期資金需求和長期投資的雙重好處。

「好享貸」有四大特色：一是「靈活選」，擔保品為投信發行、投資於國內、以新台幣計價的基金，目前共 209 檔；二是「安心借」，與元大證金合作，資金來源安全無虞；三是「方便貸」，最低 1,000 元就能借，除利息低於 3% 外，無其他額外費用，線上審核後最快隔天撥款；四是「彈性還」，借款期間最長 18 個月，以日計息，可隨時還款、部分還款，還款時一併繳息。

另外，基富通特別規劃「定期定額扣款專區」，專區中超過 2,500 檔的股票型和平衡型基金供投資人選擇，也能夠設定「低檔自動加碼」。投資人不必猜測市場高低點，只要掌握趨勢、堅持長期投入，小額資金持續累積同樣有機會創造豐厚的回報。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

徐國勇嗆蔣萬安：早就有10個縣市營養午餐免費、不會慚愧嗎？

台南金屬拋光工廠火警！消防局13車27人搶救 空拍畫面曝光