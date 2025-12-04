資產躋身前十大！台新新光投信合併挑戰兆元規模，瞄準壽險與資產管理的「決勝拐點」
當台新投信併入新光投信，進入前十大排名後，投資市場看見的已不只是規模變大，而是壽險與資產管理兩大體系的真正交會點。隨著新光人壽3.6兆元資金量體納入整合視野，台新投信AUM躍升5300億，下一步更喊出朝兆元級投信前進。
2025年11月24日，台灣投信版圖悄然改寫。在合併新光金控滿四個月後，台新新光金控迎來整併工程的首樁喜事──旗下台新投信正式與新光投信完成合併，AUM（含全權委託）一舉推升至5300億元，排名國內第九，象徵這家剛整併完成的金控，正式揚帆邁向「多引擎」的新階段。
「這是集團整合的第一棒，也是最重要的一棒，」台新新光金控董事長吳東亮在茶會上直言，這步棋不只代表「反應快、執行快」的團隊文化，更對應政府推動的兩大國家級戰略——「亞洲資產管理中心」與「資本市場國際化」。
金管會陸續為ETF、境外投資、財富管理鬆綁規範，加上高雄多項大型金融政策即將啟動，資產管理產業正站在新一輪循環的起點。對台新新光金控而言，投信合併是整併工程「第一棒」，象徵旗下壽險、銀行、證券、資產管理平台開始真正互聯運作。
換句話說，對剛完成整併的台新新光金控而言，這不只是一場法規程序的完成，而是全新版圖真正啟動的開始。
台新新光金控董事長吳東亮在台新投信合併茶會上開宗明義指出，這次合併象徵集團整併進程邁向「落地階段」：「這次投信合併，不只展現台新的反應快、執行快，更呼應政府全力推動的『亞洲資產管理中心』與『資本市場國際化』政策。」
由於台新投信目前管理資產規模（含全委）一舉推升至5300億元，背後也連動著金控另一子公司人壽逾3.6兆元的壽險資金，使整體在資產管理鏈上形成前所未有的整體戰力。被推選為投信新董事長的台新新光金控財務長賴昭吟也表示，將會以最快的速度申請進入亞資中心的高雄特區。
從5300億到1兆元：三年計畫正式啟動
當日，台新投信更喊出瞄準兆元投信的目標。賴昭吟更直說不是問題，台新投信總經理葉柱均更坦言，內部訂有保守但明確的目標，在三年內就會達標。台新新光金控整併後的資金厚度，使這項目標從雄心，變成具備可執行性的成長曲線。 首先，全權委託是第一個爆發點。壽險×投信，資產管理鏈首次完整連動，賴昭吟強調，全權委託業務將是合併後的「第一個放大引擎」。「過去兩三年，全委託市場成長明顯。我們有金控規模加持，但能否成功只有一個關鍵──投資績效。」 葉柱均也說得更直白，集團內的資金，是成長的底氣。
由於台新人壽台股部位目前約兩百多億元已由台新投信操盤，新光人壽則擁有3.6兆元資產，是台灣壽險市場的重要力量。「新壽載體非常大」，未來將爭取股票與海外債券委外部位。「我們會用團隊能力證明自己，集團內的資源整合將開啟另一條成長曲線。」 至於是否會如國泰金控在2025年10月表示，將逐步將壽險投研部門整合至投信，葉柱均表示「這是金控層級規劃，目前未觸及這個討論」。
五大能力整合，全線加速ETF與基金開發
合併後，台新投信將不只擁有更大的資產池，也具備重新打造產品線的能力。台新投信副董事長林尚愷強調，「資產管理、產品研發、專業投資、通路布局、風險控管五大能力，將全面整合。」包括主動基金、被動ETF、量化策略、固定收益產品線，都將同步推動。這代表台新投信未來不只在ETF要擴張，也將在基金能見度上扮演更重要角色。
投信投顧公會理事長尤昭文分析，「大的會更大，這是全球趨勢。」他指出，台新、新光投信在投信投顧公會中的23名理監事中就占2席，擁有關鍵話語權，尤昭文更從兩個觀察角度，說明他為何認為台新與新光投信「一定能成功」。
觀察一：台灣的資本累積驚人，尤其是壽險與退休金
台灣的高資產客群持續成長，而最重要的資金來源是長期機構資產，包括壽險資金、退休金等。他點破台灣資產管理尚未完全成熟的關鍵，「壽險與退休金如何讓投信參與管理？這是台灣尚未與國際接軌的一塊。」他指出，國際資產管理公司若要管機構資金，都會發展Insurance Solution（保險解決方案）而合併後的台新投信，具備完全發展這塊能力的基礎。
觀察二：達到兆元規模不是夢，是可被驗證的現實路徑
尤昭文指出，現在的市場環境下，中型投信甚至只靠一兩檔ETF、「幾個月到一年」就突破兆元。台新加新光背後的壽險資產則高達3.6～3.7兆元，再加上台新的資金，合計應超過4兆。「這些都是投信成長的『原始能量』，台新投信要跨入兆元俱樂部並不意外。」 但他也強調：「期待你們（台新投信）不要只管自己的錢，要像新加坡、香港一樣，管亞洲、甚至全球的錢。」
政府積極推動亞資中心，這場合併案的「三重意義」
一、產業整併常態化：從百花齊放走向規模經濟
過去二十年，台灣投信業一直呈現「百花齊放」的生態。超過40家投信同台競爭，從主動基金、國內ETF到境外基金代理，每家業者都努力在市場上擠出自己的定位。然而，全球資產管理業的演化早已走向另一條道路──規模經濟（Economies of Scale）成為勝負關鍵。
在美國，BlackRock、Vanguard等巨頭早已透過併購擴張，取得更低的管理成本、更強的品牌影響力和更大的研究資源。在歐洲，跨國投信與壽險集團的整併也頻頻上演，目的都是降低產品費用、擴大通路觸角、提升投研能量。這股趨勢在亞洲同樣明顯，新加坡與香港的資管產業都透過集中度提升，打造更具國際競爭力的資管體系。
台灣則是在ETF爆發後，才真正意識到規模的重要性。被動式商品需要大量AUM才能壓低費用並進入國際指數的門檻，因此業界逐漸出現由少數大型投信主導市場的現象。投信整併從「例外」變成「常態」，成為業者強化投研能力、分擔固定成本、組建強勢產品線的必然策略。
而台新投信與新光投信的整併，正是這波趨勢下最具代表性的案例。它象徵台灣資產管理市場正式從「商品戰」邁入「平台戰」，競爭不再取決於單一明星基金，而是整體的研究實力、通路協作、機構客戶服務與資產池深度。整併所帶來的規模效應，也讓台新投信得以更快速切入ETF、全權委託與多資產管理，接近國際級資管公司的營運邏輯。
二、國家政策需求：亞資中心必須讓台灣「走出去」
台灣當前的金融政策正處於轉折點。政府推動的亞洲資產管理中心（AAMC）不只是單一產業計畫，而是一個整合金融、資本市場、財富管理與國際連結的長期戰略。台灣要在區域金融競爭中提升能見度，就需要具備國際級規模與能力的資產管理業者。
新加坡能成為「亞洲資產管理重鎮」，靠的是吸引全球大型資管業者進駐；香港強調的是境外資金流動、跨境投資平台與ETF國際互掛；更不用說日本與韓國，都在強化本地資產管理規模與跨境產品競爭力。反觀台灣，投信業規模偏小、品牌國際認知度有限，加上壽險資金以自主管理為主，導致投信較難參與大型機構資產管理。
因此，在亞資中心時代，政府需要的是能夠「代表台灣走出去」的資管平台，而不是只在國內銷售零售基金的角色。這牽涉到三大必要條件：
1. 規模（Scale）——至少具備兆元級資產管理能力。
2. 專業（Capability）——能處理機構級資產、符合 IFRS、ICS、RBC 等要求。
3. 國際性（Global Connectivity）——能與外資投資人、國際供應商與跨國壽險合作。
台新投信與新光投信的合併，正補上這個國家級政策缺口。整併後的平台不僅擁有5300億AUM起跳，更背靠台新＋新光的龐大壽險資金，具備發展跨境ETF、境外投資策略、代操服務的能力。這符合金管會希望看到的「台灣能在國際舞台說出自己的語言」的戰略期待。換言之，AAMC時代不需要四十家小而散的投信，而需要少數能真正走出去的「旗艦級業者」。台新投信正被期待成為其中之一。
三、壽險×投信雙引擎的協作深化
台灣資產管理市場最特別的現象之一，是壽險業是台灣最大的資金池，資產規模合計超過30兆元，其中大型壽險甚至各自擁有3～4兆以上的資產量。然而，這些資金大多由壽險公司自行組織投資團隊管理，投信業能承接的委外規模相對有限。
反觀國際市場如美國、日本以及歐洲，壽險資金大多會交由大型投信管理，這讓投信能累積巨量長期資產，進而提升產品研發、量化模型、固定收益策略、海外投資能力。壽險×投信的協作，是國際資產管理產業的核心邏輯。
台灣長期缺乏這塊協作，原因在於產業分割、金控架構不完整、人力與獎酬制度差異等，使得壽險與投信之間始終壁壘分明，台新新光金控的整併，讓新光人壽的3.6兆資產，將成為台新投信的成長引擎，包括全權委託、固定收益策略、海外債券管理等，重新整合後，台新投信可望成為金控內主要的資產管理平台。而更關鍵的是投研團隊、量化系統、風控平台有機會整合升級，這不僅有助於全委業務，也有助ETF、共同基金的長期競爭力。
不過，賴昭吟也很直白地說，「再好的平台、再多的資源，如果投資績效不好，投資人不會把錢交給我們（台新投信）。」她強調，第一步就是大張旗鼓招募人才，尤其是投研團隊，而後續是否有更多亮點成果，外界也在等著看。
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 4
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 35
川普大利好？所羅門、昆盈等8檔機器人概念股衝漲停 專家看法出爐
市場傳出美國川普政府最早將於明年發布與機器人相關的行政命令，激勵美國機器人概念股如 iRobot、特斯拉、Richtech、Serve Robotics 及 Symbotic 等同步大漲。台股也受到帶動，包括所羅門（2359）、昆盈（2365）、羅昇（8347）等8檔個股今（4）早亮紅燈，專家看法也出爐。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 6
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 10
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Gemini3點火！電子五哥「它」股價6連漲 外資看好AI前景...目標價小升至49元
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導Google最新推出的Gemini3模型引爆市場話題，其台廠代工夥伴、電子五哥之一的英業達（2356）也因此受矚，股價連續6日走揚，昨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
被動元件漲價風聲滿天飛！國家隊先提款國巨3億 台塑四寶「這檔」失血3千張
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲228.77點，收在27,793.04點，漲幅0.83%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 1
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 5
主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析
財經中心／綜合報導主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？12月這題材將全面爆發？台股 盤解析，今天 Shot 這盤。《本日直播重點》聯準會降息預期升溫，台股昨日早盤在台積電上漲 25元下，強漲逾400點，隨即在前高壓力下，漲幅逐漸收斂，指數重回月線之上! 隨著油價止跌，中國反內捲以及烏俄停戰等利多消息，市場看好塑化產業景氣反轉，今日股價紛紛走強，台聚、亞聚 、台達化紛紛亮紅燈，台化、華夏、聯成漲約 5%，南亞、台塑漲約4%。PCB族群也相對強勢，同泰、亞電、德宏飆出漲停，富喬、台玻漲約5%，接下來行情怎麼掌握呢? 12月份我們還可以期待作帳行情嗎?看完這場直播你會知道1. 12月作帳行情怎麼抓? 低檔上車機會?2. 塑化產業前景如何? 會走一日行情嗎?3. 資金流回PCB! 台玻.富喬再重演?《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：主力外資誰在偷偷買？南亞.亞電飆漲只是開始？這題材將全面爆發？台股最新解析 更多民視新聞報導投資注意！「聖石金業」疑涉黃金買賣詐欺 董座500萬交保候傳我全都要？中國電動車搶攻歐美 燃油車大舉傾銷新興市場台積電勁揚英特爾大漲 法人：台股觀察量能拚上攻民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 5
NVIDIA新平台需求點火！水冷散熱迎史無前例契機 「4檔」受惠股吃補起飛
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導隨著AI市場高速擴張，資料中心散熱技術在供給與需求端共同推升下，正全面升級，水冷散熱供應鏈迎來史無前例的成長契機。本土...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
籌碼／存股族注意！外資週賣超172億 金融這3檔被砍逾20萬張
根據台灣證券交易所統計，上週（114/11/24~114/11/28）外資在集中市場總買進金額為11,942.77億元，總賣出金額為12,114.88億元，賣超為172.11億元，另統計自114年年初至11月28日止，外資總買進金額為31兆8,596.94億元，總賣出金額為32兆3,989.52億元，累計賣超為5,392.58億元。外資總持有股票市值為42兆2,705.57億元新台幣，占全體上市股票市值的47.01%，較11月21日的40兆3,695.46億元新台幣，增加1兆9,010.11億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
最狂缺貨潮 創見通知客戶：10月以來沒拿到新晶片、價格還翻倍漲
記憶體大缺貨情況前所未見，缺貨一波接一波，創見 (2451-TW) 也傳出通知客戶，由於 SanDisk 跟三星的 NAND 交貨遞延，第四季拿到的貨大幅減少，且上週成本就上漲 50-100%，價格上漲速度正以極快的速度和異常的幅度持鉅亨網 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
不是台積電、輝達！2026半導體股首選 美銀點名這家公司
美國銀行（BofA）將半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）列為2026半導體個股首選，預期股價成長20％。分析師指出，ASML正進入持續數年的成長期，主因在於曝光技術強度提升、獲利加速以及自由現金流改善。Investing.com報導，美銀重申對艾司摩爾的「買進」評級，並將目標價從986歐元調升到11自由時報 ・ 8 小時前 ・ 1
5根紅棒卻成套牢重災區！「這檔記憶體」Q3淨利年增334%...股價卻狂墜19%登弱勢股王 網哀：照樣殺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（3）日台股加權指數收盤27,793.04點，漲228.77點，漲幅0.83%，觀察今日表現弱勢個股，創見作為記憶體題材個股，受惠於記...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話