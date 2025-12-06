資產1億也救不了！黃金單身漢忽略這「最重要投資」 晚年破產後悔莫及
財經中心／王文承報導
許多人認為只要擁有足夠財富，就能享受無憂的退休生活；然而健康一旦亮起紅燈，再多金錢也難以挽回生活品質。日本一名擁有1億日圓（約新台幣2000萬元）資產的黃金單身漢，在60歲退休後盡情揮霍人生，卻因忽略健康管理，最終在晚年飽受病痛折磨，坦言這是他人生最大的遺憾。
他擁1億資產忽略投資健康 晚年生活淒涼
根據《THE GOLD ONLINE》報導，A先生60歲從公司退休，靠著退休金、長年存款及父母遺產累積起逾1億日圓資產。由於未婚無子女，他直言「留下錢沒有意義」，決定趁身體仍硬朗時把握人生「最後的黃金期」。
A先生曾目睹父母年老後因健康惡化失去行動能力，更堅信真正能享受人生的階段不會超過75歲，因此決定將60歲之後的生活視為絕佳高峰，全力追求享樂。
退休後，他先以約4000萬日圓（約新台幣800萬元）出售住了20年的老公寓，並以2500萬日圓（約新台幣500萬元）購入鄰近車站的高級宅。隨後又購入價值1200萬日圓（約新台幣240萬元）的高級進口SUV，並靠著手中仍逾6000萬日圓的餘裕資金，大肆享受奢華生活，包含名錶、高級餐廳、海外旅遊樣樣不缺。
然而，真正的危機並非財富減少，而是健康急速惡化。72歲那年，他因長期大吃大喝，體重暴增25公斤，被確診罹患糖尿病，自此生活完全改變。外食與高熱量美食成為禁忌，他得依醫囑改吃低糖、低鹽的自煮料理，每日測血糖、規律運動並定期回診。
過去愛逛的高級餐廳與精品超市，也被平價賣場和營養食材取代。長期藥費與醫療支出讓存款快速下滑，最終跌破1000萬日圓（約新台幣200萬元）。即便他仍擁有高級公寓與豪華SUV，但身體狀況已無法讓他再享受過去的自由與奢華。
A先生坦言，自己在60多歲時盡情享受人生並不後悔，但仍忍不住感嘆：「沒有投資健康，是我最大的遺憾。」
專家指出，A先生的經驗揭示一項殘酷現實：晚年真正的安全感，並非來自存款數字，而是健康與財務規劃並重的生活方式。世界衛生組織統計顯示，高齡者的醫療與照護費用平均占退休開銷的30%以上，若罹患慢性病更可能倍增。
此外，東京大學一項長期追蹤研究也顯示，若60歲時維持正常體重與良好飲食習慣，不僅能減少約25%的醫療支出，健康壽命更可延長5年以上。
專家呼籲，退休生活中「錢怎麼花」與「身體是否健康」比「存款多少」更重要，唯有積極投資健康，才能真正享受穩定且有品質的晚年人生。
