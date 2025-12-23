資產5000萬才算小康家庭？網瘋傳「財富5階級」區分表 專家驚呼：以前都填錯了

​在台灣社群平台的討論中，家庭資產和階級差距常被拿出來做比較，日前有網友在社群平台DCARD上發文提出「家庭資產的5個等級區分」，引發熱烈迴響。對此，財經專家股魚在看過5大區分等級後傻眼，直呼原來資產得超過這驚人數字才能稱作「小康」，那以前在學校填家庭狀況調查表都填錯了。

網友發文區分5大家庭資產階級，第一等：富裕。資產數十億，小孩從小就唸私校出國留學然後回來之後當公司的董事或是經理，或是在家爽一輩子。



第二等：小康。資產5000萬到數億，小孩從小也是良好教育，生活也過的很好，只是畢業後工作還是要靠自己，但不用給孝親費，想買房父母也會贊助。



第三等：普通。資產一間市區房子，大約2000萬內，小孩沒學貸但從小到大都讀公立，大學讀熱門科系機率很高，通常沒學貸，但過的也比較節儉，畢業後賺的錢父母會拿走不少，買房更是只能靠自己。



第四等：窮人。資產是鄉下房子或是小套房，約1000萬內，通常這階的父母對教育不怎麼重視，所以小孩讀學店或是冷門科系的機率很高，而且這階的父母通常會要小孩去學貸，畢業即負債40萬，然後畢業後工作也難找，只能做3~4萬的服務業，勉強能生活而已。



第五等：無產。簡稱天崩開局，父母都是+9或是無業低收，小學只能靠愛心餐券，國中通常開始走歪去混宮廟當+9，高中通常沒讀或是去+9學校，畢業後成為詐騙成員或是幫派成員，這階段的家庭小孩要翻身，機率比發票中200萬還低。

對此，股魚看了資產等級區分後發文直呼，收到網友傳了這張圖給自己，太誇張了吧。資產要超過5000萬以上才能算小康家庭，那以前填家庭狀況調查表，應該都填錯了啊。

​股魚指出，根據瑞銀 (UBS)2024年全球財富報告與中國信託2024台灣高資產客群財富報告顯示，資產大於3000台幣 (約100萬美元)，全台約有79萬至110萬人（數據依不同機構估算略有浮動），佔總人口比例約3.3%到4.7%。若按社群標準，要進小康的門檻如此之高，全台灣僅有不到5%的人算小康，這都屬於PR95的高標了。

