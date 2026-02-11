資產6成重押台積電！曾被警衛冷眼名片丟地上，台股大戶窮過更懂「從人性看透股性」...如何從底層翻身？
在台股投資圈，大戶級投資名家劉友威的名號早已如雷貫耳。他被上世紀八○年代四大主力之一、人稱「阿不拉」的游淮銀重用，隨後轉往法人機構屢建戰功，即使退休，憑其大戶實力及精準眼光，仍活躍於市場，意見與觀點也深受市場重視。
在劉友威的印象中，走進國立藝專第一天，畢業於台南一中的藝專同學李安就跟他打了聲招呼：「我知道你。你是高雄中學畢業的，但是也沒考上大學。」語畢，兩位同樣來自升學名校的「落榜生」相視一笑。
大學落榜又怎樣？每一條路，都有各自的風景與養分，即使，那是旁人眼裡的一條偏僻岔路……。劉友威今年72歲了，這些年他忍不住想，如果聯考時沒把《馬關條約》和《辛丑條約》搞混，「我應該能考進政大，然後，走上多數雄中人該走的那條路。」
左營眷村出身的劉友威，家境不寬裕，兒時自信仰賴於那張寫著「品學兼優」的獎狀。但進入學霸如雲的雄中後，成績忽然變成後段班，「很不適應，也開始自我放逐。」他開始把心思放在「賺錢」這事上，「我辦聯誼，男同學一人收50元，扣掉成本，每次能賺300多元哩！」
「生意」愈做愈旺，很快就被當地角頭要求分一杯羹；被迫與地痞愈走愈近的劉友威，成了老師眼裡的問題人物。落榜後會去報考國立藝專，也和當年某位老師的奚落有關，「劉友威，你最多只能考上私立大學，不然，也可以去考國立藝專。」
在投資圈，劉友威對「高價股」的判斷尤受重視，而法人與主力匯聚的高價股，也是各方角力、彼此算計的終極人性戰場；劉友威對此自剖，「成長的過程，確實讓我對人性更敏感、更理解。」不僅高中時就要在資優生和小流氓間游走，初入社會那些年，他更是看盡百態、嘗盡冷暖。
「我那時住在北部親戚家裡，」劉友威的北漂日常是這樣的，9點開始，他在新莊工業區沿路按電鈴賣膠帶，受到冷眼還算好，慘遭羞辱不意外。「警衛拿了我的名片，看也沒看就直接丟在地上。」
就這麼一路賣到傍晚5點，入夜後，他成了那卡西酒廊的小弟，在新莊某俱樂部端盤子、遞毛巾。下班已是半夜兩點，「回到家不敢洗熱水澡。日式老宅，熱水器一點火，親戚全都被吵醒……。畢竟是寄人籬下！」
都說「千金難買窮滋味」，窮過，讓劉友威知道機會來時必須掌握，也知道掙到手的財富必須有守。如今，他把6成資產放在最安穩且兼具成長性的台積電股票，以此為財富核心；另外兩成資金則專攻機會財，短線操作，或是在股市非理性急殺時一舉逆向重押。
在每一條路上認真挖掘資產的劉友威，早已遠遠超越財富自由的門檻，「但，我還是常常覺得錢不夠用喔！」原來，在六成核心資產與兩成短線持股外，「剩下的20％財富，我用來捐錢，看到有需要的地方就盡量幫助。」20年來，他以每年百萬元以上的手筆，長期支援劉民和牧師在各國打造戒毒中心。
劉友威的想法很簡單，「上帝知道自己不夠公平，所以要藉由我們的手，讓這個世界更公平一些……。上帝讓我跟其他同學走不同的路，是希望我們用不同的方式回饋社會。」
劉友威優游投資世界之餘，長期捐助戒毒中心力行公益，在截然不同的賽局中，活出了無可取代、屬於自己的寶藏人生。
更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1521-1522期)
撰文‧今周刊編輯團隊
看更多今周刊文章
股市慘賠400萬差點走絕路，45歲身心科醫師投資10年血淚：月入23萬自傲「輸得起」，結果5年像活在地獄
2月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬
不買0056！存股12年賺3棟房、達人曝2026高股息攻略：為何改抱00918、00919？甜甜價曝光，連3年配息11%關鍵
「有錢付得起醫療費！」台商夫妻生意崩盤又罹癌、上億身家變負債…她1句話救全家：有錢更要買保險
企業公正轉型檢視報告》台泥、中鋼、台塑...7家高碳企業表現比一比，專家為何說ESG不算公正轉型？
其他人也在看
台積電飆1925元還能上車？外媒曝3大買進理由：還沒到天花板
台積電在金蛇年封關日交出亮眼成績，盤中股價一度衝上1925元，最終以1915元作收，上漲35元，漲幅1.86%，市值攀升至49.66兆元，相較去年封關日，股價大漲780元，等於持有1張股票的投資人，帳面增值高達78萬元，再次展現「護國神山」的驚人實力。
「新國門」開箱！桃機三航廈解密：斥資逾1200億、十大建設後最大工程，為何被工程師譽為此生最困難？
斥資逾1200億元的桃機三航廈，即將迎來關鍵的封頂，《今周刊》獨家開箱工程內部。而來自全球的「八國聯軍」施工團隊，如何克服語言隔閡，推進這項「不可能任務」?
環境部長彭啓明愛蔡依林20年！向偶像看齊，靠努力成為「地才」：沒人鼓掌的路，也必須走完
成功的背後，往往藏著不為人知的驅動力，台北一○一董事長賈永婕、環境部長彭啓明、秀泰影城董事長廖偉銘，分別擁有各自鍾情的偶像與信仰。他們將對偶像的崇拜轉為人生的養分，化作在商場、政壇與影視界突圍的引擎！
《台北股市》台股13黑馬 蛇年漲幅逾3倍
【時報-台北電】受國際政經局勢變化快速，以及AI趨勢發展，帶動台股金蛇年走勢蜿蜒向上，個股表現強弱分歧，德宏為最強黑馬，年度飆漲1,269.75％，南亞科、沛爾生醫-創、華邦電等一共13檔金蛇年漲幅皆超過3倍以上，以記憶體相關族群漲勢最為猛烈。 台股金蛇年完美封關，本周三個交易日上漲1,822點，為史上單周漲點最大，雖外資年度賣超5,158億元，但仍有不少黑馬股脫穎而出。據統計，德宏、南亞科、沛爾生醫-創、華邦電、尖點、凱崴、旺宏、金居、精測、華東、竹陞科技、穎崴及IET-KY等13檔金蛇年漲幅耀眼，波段漲幅區間落在12.69倍至3.08倍。 台新投顧副總經理黃文清表示，金蛇年領漲個股，以電子零組件居多，玻纖布、記憶體、PCB、封測股為多方資金匯聚重心，也陸續反映在營收、獲利表現上。 其中、南亞科、華邦電、旺宏及華東皆為記憶體相關，挾報價飆漲題材上演強攻走勢。隨著股價翻倍走揚，南亞科、華邦電已躍居上市櫃市值第11大及26大。 與金龍年封關日相比，有精測於金蛇年股價狂飆392％，11日收3,980元，而穎崴也由金龍年封關日的1,225元攻上5,005元，漲幅308％，並登上股后寶座。 群
AI搶飯碗？ 研究揭密：僅1％技能會被完全取代
全球就業市場正走到一個關鍵轉折點。勞動力供給收緊、技能需求轉變，加上人工智慧（AI）逐步滲透職場，企業與員工都在重新適應新的工作邏輯。全球大型招聘平台Indeed首席經濟學家古德爾（Svenja Gudell）指出，工作並沒有因此大量消失，但工作的方式正在改變，而當前的勞動市場並非外界想像中的遭到劇烈顛覆，而更接近一次結構性的「重設」。
MLB／史上最貴索托防守太差 大都會宣布新賽季移防左外
大都會隊棒球事務總裁史登斯（David Stearns）今天宣布，球星索托（Juan Soto）新賽季將從右外野移防左外野，希望能減輕他的防守負擔，提升團隊守備戰力，索托上賽季出局貢獻值（OAA...
黃仁勳點名「實體AI」！搶蓋機器人虛擬訓練營，台灣製造鏈如何搶下大腦商機？
歷經生成式AI風潮後，科技巨頭轉向佈局「實體AI」，推動機器人走出工廠進入現實。台灣擁有供應鏈優勢，若能補強模擬平台與演算法能力，將是產業升級關鍵。
Jennie、徐若瑄都瘋迷，解密器械皮拉提斯！它曾幫一戰傷兵復健，今成塑身祕招
「準備好開始上課囉！初階一條紅，進階紅加黃。同學可以拿著你的皮拉提斯圈，躺在滑床上。」在一間位於台北市天母的器械皮拉提斯教室裡，教練正播放著音樂，帶領學員暖身。
印製「台積電研發」冰晶石馬克杯、「積蜜」蜂蜜...神山員工如何把廢料變身零負評神祕禮品？
從谷歌、微軟到OpenAI，美國科技公司常透過經營企業商店，讓日常用品成為企業文化最佳展示。近年，這股風潮延伸至台灣，光寶、鴻海、台積電等科技大廠，都開始結合自身文化與定位，依循不同發展脈絡，推出獨具特色的企業小物。
頂尖 1% Coding Agent 玩家必學的 4 個小技巧：埋一句「金絲雀」，考考你的 AI 有沒有放空！
在Y Combinator的Podcast中，技術領導者深入探討了Anthropic推出的Claude Code和AI代理如何引領軟體開發的新風潮。
返國帶疫區豬肉製品罰20萬起跳，飛機餐沒吃完別帶回！非洲豬瘟非疫區申請在即，邊境三面向加強檢疫
非洲豬瘟疫情防守沒有假期！面對春節連假、228連假將接連到來，我國邊境檢疫工作挑戰也迎來新一波高峰。 行政院長卓榮泰周二（2/10）透露，農業部將在2月底向世界動物衛生組織（WOAH）申請恢復非洲豬瘟非疫區，要恢復國產豬肉美名。他呼籲國人切勿攜帶含有動植物的違禁物品入關，並請海外國人或親友切勿寄任何有肉製品的包裹入境。 桃園市長張善政則表示，桃園市配合中央全面禁止廚餘養豬，而黑毛豬養殖在桃園屬大宗，他建議中央評估與地方合作設置示範集中式蒸煮中心，處理大溪豆乾製作後的豆渣、家禽下腳料等，作為黑毛豬飼料。
TPASS「這縣市」3月就要斷炊…陳世凱坦言沒把握幫忙：只能快通過預算！第三航廈有機會提早上線？
交通部周二(2/10)舉辦年終記者會，部長陳世凱說明，針對交通提出全面升級計畫，從建設、服務、安全3個面向升級，包含建立蘇花公路建立災後「三小時疏運SOP」，持續推展道安，並預告建設部分，包含機場第三航廈、淡江大橋通車、桃鐵地下化的的進度。 至於攸關民眾通勤權益的TPASS，陳世凱坦言，地方財政的確有困難，中央會盡力協助。只是他也坦言，若預算未過，交通部也沒有把握，期望立法院能盡快審議總預算。
2026過年新光三越、SOGO、Lalaport、巨城有開嗎？各大百貨公司商場115年春節營業時間
2026年農曆春節9天假期，民眾過年期間想去百貨公司購物，要注意春節營業時間，出發前先確認以免白跑一趟！Yahoo新聞為您整理各大百貨公司、商場的過年營業時間。
金價恐大幅回落！專家示警2買家縮手有變數
[NOWnews今日新聞]國際金價在經歷上週重挫後逐步回升，11日又再小幅上漲，守住每盎司5000美元關口。投資機構BCAResearch指出，若中國、亞洲市場推動的買盤動能逆轉，金價可能大幅回檔。美...
第4家金控締新猷！元大金每股獲利0.48元 翻2.5倍
受惠股市迭創歷史新高，國內證券龍頭金控元大金控（2885）今（11）日公布1月自結稅後淨利64.43億元，EPS為0.48元，改寫同期史上最高紀錄，更是去年元月26.06億元的將近2.5倍之多，去年春節在元月，因此工作天數較也亦是原因之一。繼玉山金（2884）、國票金（2889）、永豐金（2890）之後，第四家元月改寫同期新高的金控。
再獲5奈米晶片專案！「ASIC設計服務廠」目標價喊上182.5元 去年每股賺2.81元
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導ASIC設計服務暨矽智財（IP）廠智原（3035）近期營運報喜，不僅繼上季得到首個4奈米AI專案後，今年首季再獲5奈米網通晶片專...
南投垃圾囤32萬噸刷新高 焚化爐預計在名間，竟遇「手搖飲末日」難題？
南投是全台唯一沒有垃圾焚化設施的縣市。當縣府提出要蓋垃圾焚化廠，為何卻在環評階段引來激烈抗議？自己的垃圾自己處理，為何這麼難？
BMW再傳大規模召回 啟動馬達缺陷影響16款車型
（中央社柏林11日綜合外電報導）德國車廠BMW發言人今天對法新社（AFP）證實，由於引擎啟動馬達存在引發火災的潛在風險，將在全球召回數十萬輛。
持1064張「這股」帳上-31萬！網一算驚「有賺」：早回本了
財經中心／周希雯報導許多台灣人熱衷投資ETF，每個月定期定額又無需盯盤，其中「00940（元大台灣價值高息）」2024年成立時，因規模高達1752億元，許多投資人直接ALL IN拚翻身，不過去年因大盤漲後依舊表現平平，一度令不少人喊後悔。台股昨（11日）封關創新高、達33605點，有網友哀號，持有破千張00940仍虧損31萬9981元，不過畫面曝光後，有網友仔細一算發現，「至少也是有賺！」
元大金自結1月合併獲利64.43億元，每股稅後0.48元
公開資訊觀測站重大訊息公告(2885)元大金-元大金控公告115年1月份自結合併損益1.事實發生日:115/02/112.公司名稱:元大金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司及重要子公司自行結算115年1月份獲利情形 1月份 累積至1月份 ------------------ ------------------------------- 合併 母公司 合併 母公司 稅前 業主稅後 稅前 業主稅後 稅後每股 (億元) (億元) (億元) (億元) 盈餘(元) -------- ---------- --------- --------- ----------元大金控 83.04 64.43 83.04 64.43 0.48元大證券 45.93 36.75 45.93 36.75 0.56元大銀行 17.55 14.17 17.55 14.17 0.16元大期貨 3.00 2.45 3.00 2.45 0.76元大人壽 11.42 9.55 11.42 9.55 0.33元大投信 5.58 4.55 5.58 4