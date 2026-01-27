資策會攜中科院 強化AI研發打造無人機等國防生態系

（中央社記者趙敏雅台北27日電）資策會今天與中科院簽署合作備忘錄（MOU），將結合資策會在人工智慧（AI）應用與場域驗證的實務經驗，以及中科院在國防自主武器系統研發、航太與無人載具技術、資通安全與國防資安等能量，共同打造兼具創新與國家戰略價值的技術研發平台，提升產業競爭力與防衛韌性。

資策會透過新聞稿說明，今天與中科院正式簽署合作備忘錄（MOU），由中科院院長李世強與資策會董事長黃仲銘共同簽署，國科會主委吳誠文、工研院董事長吳政忠、台灣無人機產業技術整合協會理事長高志明等出席見證，展現政府、研究機構與產業界對這次合作的高度重視與支持。

資策會指出，雙方將聚焦資通訊軟體開發、視覺辨識與影像處理、AI治理與評測、資安場域與安全鑑測、TAIDE（Trustworthy AI Dialogue Engine，可信任生成式AI對話引擎）精進與知識蒸餾、AI技術深耕與認證等6大合作範疇，期待提升資通系統韌性與軟體工程品質，推動安全、可信且可擴展的系統架構。

此外，雙方也結合AI演算法與實際場域應用，建立可信、透明、可評測的AI治理與驗證機制，回應國際AI法規與倫理趨勢，並深化國防產業AI人才培育與技術基礎。

黃仲銘表示，資策會長期扮演科研與產業之間的橋梁，將與國科會、中科院、工研院緊密合作，在無人機等國防科技上，進行AI技術、資安治理與國防產業落地等全面串聯，推動可持續、可擴散的國防科研創新生態。

李世強說明，雙方簽署MOU，展現台灣科研體系推動AI可信治理、資安自主與產業升級具指標性意義，將重點發展無人機應用需求，朝核心技術自主化、AI邊緣運算與自主飛行、通訊韌性與多域整合、模組化採購與平戰轉換實務化等核心面向邁進，為國防設備奠定智慧化、韌性化與非紅供應鏈目標。

資策會強調，推動AI與資通安全發展，核心目的在於回應社會公共需求，以行動支持國家數位發展策略，透過與中科院合作，將科研能量轉化為可落地、可驗證的系統與服務，強化國防與關鍵基礎設施安全，降低資安風險對社會造成的衝擊。（編輯：張若瑤）1150127