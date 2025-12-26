資策會攜手人力銀行與聯成電腦 打造AI就業鏈

（中央社記者趙敏雅台北26日電）人工智慧（AI）浪潮席捲全球，為回應產業對AI人才的需求，資策會教研所今天宣布攜手1111人力銀行與聯成電腦，共同建構從學習、認證到就業的一站式AI人才生態圈，補齊人才培育與產業需求間的關鍵缺口。

資策會數位教育研究所所長張育誠透過新聞稿指出，三方合作結盟的核心，在於對齊數位發展部提出的AI產業人才認定指引，將AI人才培育納入具制度性與一致性的國家級發展架構，讓人才能力的養成、驗證與運用，能夠有明確標準可循。

張育誠說，此次合作中，資策會主要負責推動AI人才認證制度與驗證規範，建立產業可共用的人才標準。他指出，許多企業在招募時，常面臨無法辨識求職者實際AI應用能力的困擾，因此，資策會發展生成式AI應用能力護照，讓看不見的人才軟實力具象化，大幅降低企業選才與用才的試錯成本。

資策會表示，為了建構完善的產業人才鏈，聯成電腦將提供符合產業需求的實務導向訓練，包含AI、資安、程式設計等課程，同時也與資策會共同合作成立認證中心；1111人力銀行則以數據驅動，建置AI人才專區及全國最大AI智能媒合平台，為取得認證者提供履歷健診與精準媒合。

資策會表示，近年積極推動多項AI認證，透過制度化與標準化的能力驗證，幫助企業更清楚掌握人才戰力，也讓學習成果能被產業有效承接。未來將持續推動產業導向的技能標準化，培育範疇擴大至綠領、資安、數位行銷等跨領域人才，讓AI技能真正成為台灣人才接軌國際、提升競爭力的核心資產。（編輯：楊蘭軒）1141226