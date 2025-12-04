資策會調查：這年齡對社群資訊焦慮最嚴重

▲資策會產業情報研究所（MIC）發布調查，分析出18到34歲是受到社群資訊焦慮影響最大的族群。圖為示意圖。（圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 資策會產業情報研究所（MIC）發布台灣社群通訊行為調查，分析年輕世代較多聚集在Instagram、Dcard與Threads平台上，世代分層明顯。而此次調查也特別關注社群用戶的資訊焦慮，24.2%用戶表示會因為未查看社群，擔心錯過重要資訊而感到焦慮，資策會分析，18到34歲是受到社群資訊焦慮影響最大的族群。

資策會MIC發現網友常用的前三名社群平台依序為YouTube（72.3%）、Facebook（72.1%）與Instagram（44.7%），其他如Dcard（17.6%）、Threads（17.5%）與PTT（17.1%）等平台也有近兩成社群用戶常用。使用平台的前五名原因，為「觀看娛樂內容（52.4%）、親友關注交流（44.8%）、獲取新聞資訊（33.9%）、獲取消費資訊（23.8%）、獲取理財資訊（23.3%）」。

資深產業分析師洪齊亞分析，除了主流的YouTube與Facebook，已有更多年輕世代聚集在Instagram、Dcard與Threads平台上，世代分層明顯，將影響品牌企業經營社群平台的方向，業者必須根據不同平台著重於限時短篇、匿名表達或圈層共鳴等特性，調整內容的表現形式。

此次也特別關注社群用戶的資訊焦慮、體驗行動轉換程度。資策會MIC調查顯示，24.2%用戶表示會因為未查看社群，擔心錯過重要資訊而感到焦慮，個別年齡層以18至24歲（34.9%）會感到焦慮的比例最高，其次為25至34歲（32.9%）。針對體驗貼文轉換為實際行動，有52.5%社群用戶表示會因為看到他人分享有趣的體驗，被吸引而想親自體驗，25至34歲（60.3%）比例最高、18至24歲（57.8%）次高。資深產業分析師洪齊亞表示，18到34歲是受到社群資訊焦慮影響最大的族群，同時對體驗型消費與行動也有較高的轉換機會，品牌方可據此擴散產品相關的體驗分享。

針對網友對通訊軟體的使用情況，資策會MIC調查顯示，89.7%網友常用LINE，而Facebook Messenger居次（46.7%）。關注不同年齡差異，LINE以45至65歲常用比例最高，約94%、18至24歲（78.9%）最低，出乎意料的是，年輕世代竟使用Facebook Messenger比例最高，18至24歲常用比例過半，為全年齡層最高，而45至54歲（40.2%）低於其他年齡層。

進一步調查LINE用戶常用的系列服務，前五名以金融服務（54.5%）居冠，如LINE Bank、LINE Pay、LINE POINTS等，第二名為生活服務（51.1%），如LINE社群、LINE GO、LINE發票管家等。第三至第五名依序為購物服務（37.6%）、娛樂服務（26%）與工具服務（15.2%）。

