資策會資安所技術總監張文村 (圖)

肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包
肢端肥大症術前治療，幫助緩解症狀、提高手術成功率，神經外科專科醫師圖文懶人包照護線上 ・ 4 小時前
「晶片戰爭」作者米勒受訪 (圖)
「晶片戰爭」作者米勒20日在美國半導體產業協會（SIA）舉行的羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）頒獎晚宴接受中央社採訪。中央社 ・ 2 小時前
男遭詐轉帳至「金融卡雲支付」法官審理後判帳戶所有人無罪
鍾姓男子被控受詐騙集團成員指示，先於去年11月間某日先下載行動支付APP後再透過手機門號申請「金融卡雲支付」卡片，開卡成功後提供資料給詐團。蘇姓男子不久以台灣行動支付APP轉帳3萬元至鍾男帳戶，之後蘇男向鍾男提告，苗栗地院法官審理後，認為透過該方式轉帳無需OTP方式驗證，且鍾男開通「金融卡雲支付」功自由時報 ・ 2 小時前
2025「最髒蔬果」公布！菠菜、草莓、羽衣甘藍前3名
2025年「12種最骯髒蔬果」公布，有「蔬菜之王」美名的菠菜位居黑名單之首！其次是草莓，第3名則是十字花科的超級食物羽衣甘藍。營養師表示，想要洗去蔬果殘留的農藥，關鍵是流動的水，也可在食用前先行汆燙。健康2.0 ・ 4 小時前
晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。中央社 ・ 2 小時前
台灣每2人就有1人中招！醫師：半年做『這件事』...竟能降低失智風險？
論壇中心／綜合報導台灣邁向超高齡社會，潛藏著口腔健康危機。蘋果牙醫聯盟院長 周哲嘉 警告：牙齒問題不能拖！口腔健康與心血管、糖尿病、失智風險息息相關。唯有定期檢查，才能及早阻斷疾病惡化。周院長深耕屏東 12 年，他相信，牙醫師雖非拯救生命，卻能從「齒」開始，扭轉一個人的生活品質與命運！ 一口好牙，關乎自信與健康。示意圖（圖／民視新聞）台灣正快速邁向超高齡社會，許多人關心長輩的慢性病、飲食與行動力，卻忽略了一個更貼近生活、卻極易被忽視的健康危機——口腔問題。示意圖（圖／民視新聞）根據衛福部統計，台灣每兩人中，就有一人口中有牙結石，且成年人牙周病盛行率高，如同是典型的「全民口腔隱形危機」。示意圖（圖／民視新聞）然而，台灣洗牙費用相較世界各國便宜許多，有健保補助、便利性高，卻仍有許多人因為怕痛、怕器械聲、不敢看牙，而延誤治療時機。示意圖（圖／民視新聞）蘋果牙醫聯盟院長周哲嘉臨床多年，看過無數因恐懼而造成嚴重後果的案例。他指出常見患者因恐懼看牙，寧願忍受蛀牙的不便，也不願踏進診所，直到牙冠完全崩壞才不得不就醫。示意圖（圖／民視新聞）越來越多研究指出，口腔健康與全身狀況息息相關，包括心血管疾病、糖尿病控制，甚至是失智風險。示意圖（圖／民視新聞）他呼籲，牙齒問題千萬不能拖延，尤其牙周病有輕重之分，唯有透過定期檢查，才能及早發現、及早治療。示意圖（圖／民視新聞）周哲嘉深耕屏東 12年，有感於城鄉間醫療資源和資訊的差距，致力於將如 All-on-4 等先進的全口重建技術帶給南部鄉親，讓他們不必遠赴他處。決策者節目主持人王嘉琳專訪，蘋果牙醫聯盟院長 周哲嘉（圖／王嘉琳提供）他相信，牙醫師或許不是拯救生命的職業，卻能從「齒」開始，扭轉一個人的命運。一口健康的牙齒，不僅影響咀嚼與外觀，更關乎一個人的自信與生活品質。更多精彩內容，千萬別錯過本週節目。每週日上午11:00 請鎖定民視新聞台。✅訂閱決策者Youtube ，更新最精彩內容：請點我✅按讚決策者FB，掌握最新節目：請點我✅更多相關報導：請點我原文出處：台灣每2人就有1人中招！醫師：半年做『這件事』...竟能降低失智風險？ 更多民視新聞報導最穩投資不是房地產？ 谷月涵點名「這檔」股票：值得永遠投資的只有它！AI熱潮終將走向泡沫？谷月涵揭千禧年網路泡沫『驚人相似點』！豬農也該去考證照？養豬『這動作』比病毒更可怕！豬肉大王揭驚人真相....民視財經網影音 ・ 13 小時前
觀影《大濛》重返白恐傷痕歷史 賴清德期盼齊說好台灣故事
大濛作為今年度備受關注的電影之一，以庶民的視角，帶領觀眾解開白色恐怖時期的歷史，一同重返民國40年代動盪的台灣，感受小人物在時代洪流下，為生存奮鬥的勇氣與情感。賴清德表示，正是這些創作者以電影帶領大家回望台灣歷史，為台灣人的共同記憶留下珍貴紀錄。他提到，自...CTWANT ・ 1 小時前
愛自由不愛管人！68%Z世代拒升遷 專家憂「管理斷層」
來看不同的年齡層對於工作有相當不同的觀念。例如要不要升遷當主管，三十歲以下的Z世代進入職場一段時間後，有晉升小主管的機會，不過卻有人是搖頭拒絕。根據最新調查，有68%的Z世代拒絕接管理職，寧願斜槓、經...華視 ・ 2 小時前
玉山今中午降初雪！ 周五起回暖
全台天氣涼冷 玉山初雪30分鐘本島平地最低溫 南投中山村12.8℃東北季風影響 北基宜.花東仍偏涼明起逐日回暖 周日中南部高溫近30℃清晨夜晚偏冷 外出隨身攜帶外套降雨逐日減少 桃園以北.東半部局...大愛電視 ・ 1 天前
資策會與業者研發「星韌通訊」 (圖)
資策會資安所指出，星韌通訊為台灣自主研發的高韌性通訊系統，透過低軌衛星支援與資安防護，即使在極端情況下也能維持通訊不中斷。圖為碟形天線。中央社 ・ 3 小時前
數發部無人機高空基地台 擬於2026年第3季技術驗證
（中央社記者趙敏雅台北22日電）為了提升通訊應變韌性，數發部啟動規劃開發國產雙旋翼無人機高空基地台，將以國產無人機為載具，打造高機動性的高空基地台。數發部資源管理司司長曾文方表示，無人機飛行高度估計可達2000公尺，提供半徑20公里的通訊涵蓋，拚明年第3季初步技術驗證。中央社 ・ 3 小時前
道奇「大賽男」赫南德茲有望留隊！2億台幣證明季後賽攻守優異表現
體育中心／王人瑞報導34歲道奇資深工具人赫南德茲（Kiké Hernández）本季結束後成為自由球員，根據一份最新報導，赫南德茲與道奇雙方都有意願再續前緣，可望以一份1年650萬美元（約2億台幣） 的合約續留道奇。FTV Sports ・ 1 天前
高血壓藥什麼時候吃都一樣？醫：1因素9成的人都早上吃 血壓控制更穩定
高血壓藥早上吃好？還是晚上吃好？醫界有一派人建議晚上服高血壓藥可以降低早上中風和心梗發生率，但據最新研究發現：高血壓藥早上吃或晚上吃「沒差別」。不過醫師建議，如果服用長效型一天一次的高血壓藥，早上吃會健康2.0 ・ 4 小時前
亞崴、程泰 提前結束無薪假
程泰集團旗下亞崴、程泰二大工具機廠度過行業低谷，10月底提前結束「做四休三」無薪假，第四季力拚本業至少損益兩平，將分別祭出限時限量或出清庫存促銷。工商時報 ・ 1 天前
2025屏東國際移民節 11/22起為期三週熱鬧展開
二０二五屏東國際移民節「新臺祭」，二十二日起在勝利星村展開為期三週系列活動，將新住民文化帶進城市街角，打造南臺灣最具特色的多元文化節慶。屏東縣府社會處表示，屏東國際移民節「新臺祭」系列活動中，「新臺聚」串連勝利星村十間店家，展出以「從這裡開始的家」為主題內容，十個主題故事呈現新住民在屏東的真實生活切片。「新臺客大講堂」首場二十二日邀請曾擔任國慶典禮主持人的新住民代表阮秋姮、十二月七日邀請日本籍的自媒體創作者Mana，分享他們在臺灣的觀察與成長經驗。從語言學習到跨文化理解，兩位講者以真實故事帶出「從他鄉到家鄉」的生命歷程，為臺灣社會帶來溫柔而深刻的對話。另外，該系列活動於二十二日、十二月五日、十二月七日推出多場異國文化工作坊，包括手作料理課、中東舞蹈體驗到劇本讀劇，邀請民眾 ...台灣新生報 ・ 18 小時前
佛陀誕生地虔誦經 契入佛法實相境界
在佛陀誕生地尼泊爾藍毘尼，每個月的農曆24號，除了是慈濟為照顧戶的發放日，也是藍毘尼志工固定的精進日，大家會前往摩耶夫人寺，誦讀無量義經，從經文中親近佛陀，內心的佛性也被喚醒，更有力量將經典實踐在...大愛電視 ・ 5 小時前
東京1景點遊客超少「中國人消失了？」 旅日達人揭真實現況
近來中日關係緊張，中國官方呼籲，中國公民避免前往日本旅遊，也有約50萬張赴日機票遭取消。一名網友就拍下東京池袋車站周邊空蕩蕩的照片，驚呼「池袋竟然這麼空曠舒服！」不過旅日達人林氏璧指出，該名網友拍錯出入口，通常觀光客會在另一側。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
防堵駭客挾持衛星 資策會築「太空級資安防火牆」
（中央社記者趙敏雅台北22日電）衛星被視為強化通訊韌性的關鍵，其中資安議題也成為全球焦點。資策會資安所開發衛星通訊資安機制，與近年投身衛星領域的芳興科技等業者合作，推出星韌通訊方案，期望提升衛星通訊系統穩定性。資策會資安所技術總監張文村表示，「資安防護沒有結束的一天」，方案將隨攻擊手法演變持續升級。中央社 ・ 3 小時前
屏東國際移民節「新臺祭」為期3週 今起勝利星村登場
2025屏東國際移民節活動「新臺祭」今天（22日）至12月14日在勝利星村登場，為期3週的系列活動以講座、市集、串聯展覽等多元形式，將新住民文化帶進城市街角，打造南台灣最具特色的多元文化節慶。系列活動中的「新臺聚」微型展覽今起展至12月14日，串連勝利星村10間店家，包括屏感覺所、好運水水•和服のぞ自由時報 ・ 4 小時前
要下雪了？今各地白天回溫 高山或有零星降雪
即時中心／林耿郁報導今（21）天仍吹東北季風，早晚偏涼，各地低溫約17至19度，外出請注意做好保暖。隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜蘭為22、23度，花東約24、25度，中南部可來到26、27度，感受較溫暖舒適。民視 ・ 1 天前