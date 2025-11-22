資策會資安所技術總監張文村 (圖)

論壇中心／綜合報導台灣邁向超高齡社會，潛藏著口腔健康危機。蘋果牙醫聯盟院長 周哲嘉 警告：牙齒問題不能拖！口腔健康與心血管、糖尿病、失智風險息息相關。唯有定期檢查，才能及早阻斷疾病惡化。周院長深耕屏東 12 年，他相信，牙醫師雖非拯救生命，卻能從「齒」開始，扭轉一個人的生活品質與命運！ 一口好牙，關乎自信與健康。示意圖（圖／民視新聞）台灣正快速邁向超高齡社會，許多人關心長輩的慢性病、飲食與行動力，卻忽略了一個更貼近生活、卻極易被忽視的健康危機——口腔問題。示意圖（圖／民視新聞）根據衛福部統計，台灣每兩人中，就有一人口中有牙結石，且成年人牙周病盛行率高，如同是典型的「全民口腔隱形危機」。示意圖（圖／民視新聞）然而，台灣洗牙費用相較世界各國便宜許多，有健保補助、便利性高，卻仍有許多人因為怕痛、怕器械聲、不敢看牙，而延誤治療時機。示意圖（圖／民視新聞）蘋果牙醫聯盟院長周哲嘉臨床多年，看過無數因恐懼而造成嚴重後果的案例。他指出常見患者因恐懼看牙，寧願忍受蛀牙的不便，也不願踏進診所，直到牙冠完全崩壞才不得不就醫。示意圖（圖／民視新聞）越來越多研究指出，口腔健康與全身狀況息息相關，包括心血管疾病、糖尿病控制，甚至是失智風險。示意圖（圖／民視新聞）他呼籲，牙齒問題千萬不能拖延，尤其牙周病有輕重之分，唯有透過定期檢查，才能及早發現、及早治療。示意圖（圖／民視新聞）周哲嘉深耕屏東 12年，有感於城鄉間醫療資源和資訊的差距，致力於將如 All-on-4 等先進的全口重建技術帶給南部鄉親，讓他們不必遠赴他處。決策者節目主持人王嘉琳專訪，蘋果牙醫聯盟院長 周哲嘉（圖／王嘉琳提供）他相信，牙醫師或許不是拯救生命的職業，卻能從「齒」開始，扭轉一個人的命運。一口健康的牙齒，不僅影響咀嚼與外觀，更關乎一個人的自信與生活品質。更多精彩內容，千萬別錯過本週節目。每週日上午11:00 請鎖定民視新聞台。✅訂閱決策者Youtube ，更新最精彩內容：請點我✅按讚決策者FB，掌握最新節目：請點我✅更多相關報導：請點我原文出處：台灣每2人就有1人中招！醫師：半年做『這件事』...竟能降低失智風險？ 更多民視新聞報導最穩投資不是房地產？ 谷月涵點名「這檔」股票：值得永遠投資的只有它！AI熱潮終將走向泡沫？谷月涵揭千禧年網路泡沫『驚人相似點』！豬農也該去考證照？養豬『這動作』比病毒更可怕！豬肉大王揭驚人真相....

民視財經網影音 ・ 13 小時前