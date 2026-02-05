資策會通過數產署AI能量登錄 推動人才認證機制

（中央社記者趙敏雅台北5日電）資策會今天表示，已通過數發部數產署「人工智慧技術服務機構能量登錄」，並獲核定為「人工智慧技術教育訓練」單位。資策會將持續攜手產業與學界，共同建立人才能力指標，幫助企業識才、學校優化課程。

人工智慧（AI）快速走入生活與職場，企業對人才能力的要求隨之提升，AI能力如何驗證成為重要課題。財團法人資訊工業策進會透過新聞稿表示，近日通過數發部數產署「人工智慧技術服務機構能量登錄」，並獲核定為「人工智慧技術教育訓練」單位，顯示AI教育與認驗證機制已獲政府認可。

資策會說明，「人工智慧技術服務機構能量登錄」是由政府建構具公信力的AI技術與服務能量體系，作為推動產業AI應用與人才發展的重要基礎。資策會通過登錄並取得人工智慧教育訓練單位資格，代表AI教育與培訓作法已納入政府認可的AI產業體系，成為企業、學界與社會在AI學習與能力判定上的重要依據。

資策會教研所所長張育誠指出，隨著生成式AI與智慧應用快速普及，市場已不再僅以「是否上過課」作為人才判斷標準，而是更加重視能力是否具備明確指標、可被驗證，且能被企業實際採信。

張育誠表示，為回應產業需求，資策會教研所已建置多項人才驗證服務，涵蓋生成式AI能力認證、人工智慧工程素養，以及美術設計、辦公室應用、行銷科技等多元領域，並將持續拓展至更多專業面向，以回應不同產業與工作場景對AI及數位能力的實際需求。

資策會強調，積極攜手產業與學界，共同建立人才能力指標，透過一致且具公信力的能力框架與驗證機制，幫助企業快速辨識具即戰力的人才，學校可據此優化課程設計、強化與產業需求連結，而學習者也能以具體且被認可的成果，展現自身專業實力與職場競爭優勢。

資策會表示，將以通過AI能量登錄為基礎，持續精進AI教育訓練與人才驗證服務品質，並深化與產業、公協會及學研單位的合作，推動AI能力學習與驗證機制普及化，逐步打造「學得會、用得到、被認可」的健全AI人才發展環境，為台灣數位經濟注入穩定且長期的成長動能。（編輯：翟思嘉）1150205