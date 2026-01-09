資策會AI院攜手產業聯盟 打造智慧瓦斯平台 插旗馬來西亞、布局日本市場
在資策會人工智慧研究院（AI院）協助下，來自高雄軟體園區的旭光實業、亞家科技與正強興業組成研發聯盟，成功推動「智慧瓦斯週邊加值暨新南向海外輸出計畫」，以「Smart Gas Platform智慧瓦斯平台」為核心，展現臺灣AI技術模組化輸出的國際競爭力。該計畫不僅獲得經濟部中小及新創企業署「企業跨域研發補助」肯定，學研成果更登上IEEE國際舞台，並實質轉化為海外訂單，順利打進馬來西亞並啟動日本市場布局。
↑圖說：在經濟部支持下，資策會AI院輔導團隊智慧瓦斯解決方案於2025年日本大阪機械要素展露出。(圖左為亞家科技-趙宏瑋總經理、圖右為旭光實業-蔡明翰總經理)（圖片來源：業者提供）
長期以來，傳統瓦斯產業面臨叫貨資訊不透明、人工排程效率低落與空瓶管理困難等痛點。研發團隊以IoT感測、AI最佳化排程與多語系海外模組為核心，打造可快速落地的智慧解決方案。在馬來西亞示範場域中，團隊因應熱帶氣候與高頻率使用情境進行客製化開發，成功導入「智慧家用瓦斯自動叫貨」與「瓦斯行AI自動排程系統」，讓供應鏈運作更即時、精準。
第一階段實測數據顯示，AI智慧配送相較傳統人工模式，平均配送時間縮短一成、準時率提升18%，客訴率更大幅降低35%，不僅強化業者營運韌性，也為消費者帶來不中斷的安全服務體驗。
↑圖說：團隊產品已在馬國人聲鼎沸的夜市攤商進行測試，用戶讚不絕口，多了瓦斯智慧小幫手，不用再費神在監控瓦斯用量部分，可以安心的做生意。（圖片來源：業者提供）
在商業拓展上，研發聯盟採取「技術授權」結合「IoT介面服務」的雙軌商業模式，確保臺灣技術可創造長期、穩定的國際營收。透過參與Liquid Gas Week 2025、SME Venture @ ASEAN 2025等國際指標展會，團隊已建立東南亞代理體系，並取得馬來西亞實質訂單約新臺幣1,500萬元。
同時，在資策會AI院推動下，智慧瓦斯平台進一步叩關日本高端市場。於「2025日本大阪機械要素展（Manufacturing World Osaka）」中，平台的精準監控與智慧排程技術吸引逾百位專業買主洽談，已簽署多份合作意向書，潛在合作金額約新臺幣500萬元，為2026年正式進軍日本奠定基礎。
↑圖說：團隊智慧瓦斯解決方案與馬來西亞Kosel Industries建立合作，台、馬攜手共同進軍東協智慧瓦斯市場的新時代(圖中右為旭光實業-蔡明翰總經理、 中左為Kosel Industries Executive Director Jack Lau Chun)（圖片來源：業者提供）
科研成果方面，團隊已為核心技術取得多項專利，研究論文亦於「2025年IEEE ICCE-TW國際研討會」發表，並榮獲「傑出報告獎（Best Presentation Award）」，顯示臺灣在智慧瓦斯監控與AI應用邏輯上具備國際領先水準。
資策會AI院表示，此案是「114年度園區數位轉型躍升計畫」的具體成果。未來將持續扮演產業轉型推手與國際橋接角色，串聯產業聯盟與全球資源，協助更多企業將AI技術模組化，打造可複製、可輸出的智慧解決方案，從新南向市場擴散，進一步深耕日本、歐美等高價值市場，全面提升臺灣在全球數位供應鏈中的戰略地位。
其他人也在看
熱門股／台積電 CoPoS試產 帶飛台廠13供應鏈
隨著 AI 晶片正式進入 NVIDIA 的 Rubin 世代，單一封裝內需整合更多運算核心與高頻寬記憶體（HBM），現行的 CoWoS 技術已面臨物理極限。由於 12 吋圓形晶圓邊緣利用率偏低，加上光罩尺寸限制導致的拼接誤差，不僅影響良率，更推升了生產成本。為了突破瓶頸，全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 發表留言
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
入列黃仁勳背板名單！「伺服器機殼廠」氣勢大漲挑戰第3根 開盤14檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三收盤僅那斯達克指數小幅收紅，道瓊工業指數更是回檔下挫近500點，台股加權指數今（8）日盤則是下跌104.89點至30,33...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台積電斥資1.79億美元取得美國廠第二塊地 占地365公頃約半個竹科
晶圓代工龍頭廠台積電（2330）敲定位於美國亞利桑那第二塊建廠用地了！台積電今（8）日公告美國子公司TSMC Arizona斥資逾1.7925億美元（約新台幣逾56.55億元）向亞利桑那州州政府取得新土地，面積達365.2651萬平方公尺（約365.2651公頃），接近新竹科學園區面積的一半，再加上自由時報 ・ 7 小時前 ・ 34
獲利連7季下滑 現在人不喝星巴克了？專家揭4大考驗
全球連鎖咖啡龍頭星巴克（Starbucks）面臨挑戰，獲利已連續七季下修，市場直覺認為，是否消費者已不再選擇星巴克？財經專家、股人阿勳在臉書撰文指出，若進一步拆解財務數據，實際情況與表面印象有所不同。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 1
〈證交所新春記者會〉台股市值逼近百兆登全球第7 林修銘看2026「快樂的挑戰」
臺灣證券交易所於今 (8) 日舉辦歲末新春記者會，董事長林修銘致詞中指出，儘管 2025 年全球面臨地緣政治風險與貿易保護主義挑戰，台灣資本市場仍展現極強韌性，不僅 2025 年全年價量齊揚，鉅亨網 ・ 23 小時前 ・ 2
追覓跨界打造超跑 1,876匹Nebula 1震撼CES
在今年的CES展覽中，最令傳統汽車巨頭感到不安的對手，竟然是一家以掃地機器人和吹風機聞名的家電大廠。中國品牌Dreame追覓科技正式在拉斯維加斯揭開了其跨界進軍汽車領域的首款心血：Kosmera Nebula 1。這部擁有四門跑車身形、且具備毀滅級1,876匹馬力的電動猛獸，不僅證明了電子消費品牌對「造車」的野心，更直接向Porsche Taycan與Tesla Model S Plaid等頂尖性能電驅車發出戰書。中國品牌Dreame追覓科技正式在拉斯維加斯揭開了其跨界進軍汽車領域的首款心血：Kosmera Nebula 1。論性能數據，Nebula 1簡直是為了刷新認知而生。它搭載了四具電動馬達，總輸出功率達到驚人的1,399 kW，這讓它在0-100 km/h加速僅需1.8秒，性能表現直接切入Rimac Nevera與小米SU7 Ultra的超神領域。為了支撐這份狂傲的動力，追覓賦予這輛車極致的空氣動力學設計，從銳利的前鼻翼到車尾碩大的固定式尾翼與雙層擴散器，無不顯示其追求極速紀錄的競技靈魂。 在外觀視覺上，Nebula 1經歷了令人驚喜的轉變。早期的預告圖曾被車迷吐槽是「BugaCarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
買股押孤支2／股災帳面虧3千萬也不賣 億元補教老師公開買股3祕訣
股票部位上億元的楊家杰執行重押策略，一次只買一檔股票，即使帳面損失曾在股災期間超過千萬元，也不停損；敢這麼做的原因是，除了不融資，並且靠3秘訣：抓題材、買夠低、勇敢抱，讓他每次出手都能採收豐碩成果。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
大廠退出MLC NAND 供需缺口擴大 「這台廠」有望受惠
TrendForce最新研究報告指出，隨著國際主要NAND快閃記憶體生產商減少或停止MLC NAND快閃記憶體的產量，並將資本和研發投資轉向先進製程技術，預計到 2年全球 MLC NAND 快閃記憶體產能將年減41.7%，導致供需差距擴大。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 1
健亞經營權之爭再起！強生製藥來真的 大買健亞逾8％
強生製藥 （4747）今日接連發出兩則公告，該公司依證交法第43條之1第1項規定公告，已取得健亞（4130）持股總額963.4萬股，占該公司已發行股份總額達8.39％。強生表示，公司增加健亞公司一定的投資比例，其主要目的在於參與健亞公司未來現金增資的機會，並看好其長期營運成長潛力。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
2025歲末營運 生技四強齊凱歌
趕搭年底紅包行情，生技四強2025年12月業績靚，太景*-KY（4157）受惠里程碑款入帳，單月營收年暴增64倍；大江（8436）出貨拉動，12月營收創近28個月新高；皇將（4744）也寫下單月、第四季及全年營收新紀錄；邦睿-創（6955）則因男性生殖檢測產品線需求擴大，單月和年度營運都邁入新大關。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬斯克衝刺xAI 完成200億美元籌資 緯創、英業達等受惠
特斯拉執行長馬斯克旗下AI新創xAI宣布，已完成最新一輪的200億美元籌資，規模超越原先的150億美元目標，伴隨銀彈上膛...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國際盤勢／科技股退潮變天！費半重挫近2% 日韓走出兩樣情
美股週四（8）日走勢明顯分歧，投資人一邊等待即將公布的美國最新勞動市場數據，一邊消化美國總統川普針對國防支出與委內瑞拉局勢的強硬表態，市場資金出現明顯輪動，自先前領漲的科技股撤出，轉向國防、能源與原物料族群。美債殖利率走升、美元轉強、油價反彈，使得整體盤勢呈現「指數分歧、族群換手」的結構，美股四大指數漲跌互見作收。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
台股盤前／美股漲跌互見！科技股持續回檔 台股開盤力守3萬點
國際市場持續聚焦地緣政治與美國經濟數據動向，美股周四呈現明顯分歧走勢。道瓊工業指數在金融與傳產股支撐下低開高走，終場上漲270點、漲幅0.6%，收在49,266點，收復前一日部分失地；標普500指數幾乎收在平盤，微升不足1點，報6,921點；科技股為主的那斯達克指數則續遭獲利了結壓力，下跌104點或0.4%，收在23,480點，顯示高位科技股仍在整理階段。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
快訊／3萬還能追？證交所董座給答案 「5大密碼」暗示未來走向
台灣證券交易所今日舉辦歲末新春記者會，回顧過去一年資本市場表現並展望未來。證交所董事長在開場致詞時宣布重大里程碑：繼 2025 年台股創下全球第 8 大市場的佳績後，隨著 2026 年開春加權指數一舉突破 3 萬點大關，台股總市值正向 100 兆元發起挑戰，全球排名更進一步躍升至第 7 名，展現台灣資本市場強大的韌性與世界級實力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
〈美股盤後〉晶片股漲勢消退 標普盤中創新高後回落
晶片股迎獲利了結壓力，美股週三 (7 日) 走勢分歧，標普 500 指數在盤中一度再創歷史新高後回落，終場收低 0.34%。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026若只買一支股選誰？美媒點名台積電：完勝三星英特爾、AI最大贏家
美國權威投資媒體《Motley Fool》專欄作家德魯利（Keithen Drury）發文指出，若投資人2026年只能買進一支股票，首選非台積電莫屬。他認為台積電在技術與良率上遙遙領先三星與英特爾，是投資AI最中立且穩健的方式。儘管面臨地緣政治風險，但考量到全球科技巨頭2026年資本支出將創新高，以及輝達預估的數兆美元數據中心商機，台積電仍是長期跑贏大盤的最大贏家。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
誰把台股變大了？揭開「7兆帝國」頂層設計圖 指數公司三引擎全開
台灣ETF市場熱度在2025年持續沸騰！根據最新統計，上市櫃ETF合計達311檔，資產規模狂飆至7.58兆元，受益人數更來到驚人的1,598萬人次。其中，台股ETF規模達3.91兆元，佔整體市場過半，顯示「指數化投資」已成為全民運動。而支撐這龐大市場運作的關鍵角色，正是隸屬於證交所集團的「臺灣指數公司（TIP）」，其所編製的指數市占率超過8成，堪稱台灣資本市場的「隱形冠軍」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發表留言
台灣虎航將推出訂閱制、聯航轉機合作，引進全新A321neo機隊
【財訊快報／記者劉居全報導】台灣虎航(6757)董事長黃世惠今(8)日表示，2026年將透過新機隊、新產品、新體驗以及新服務四部曲的全面升級，為旅客創造更多旅程價值。黃世惠指出，展望2026年，台灣虎航以「領航四部曲」為策略核心，推動品牌全面躍升。除了上(12)月台灣虎航董事會已通過第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，並進行現有機隊的汰舊換新，新機隊每架次的座位配置可較現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本更較A320neo可再減少11.2%，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率。台灣虎航機隊預計擴編至30架是基於市場、能力與現金流的審慎評估，非臨時決定。計畫包含11架確定訂單、4架增購權與4架選擇權，保留市場調整彈性。未來10年預計有8架退役。至於今年機隊總數維持不變，重點在汰舊換新；新增航線將相對有限，可能涵蓋北部及高雄，將優先加密現有高需求航線，例如日本的東京、大阪、福岡等主力航點，以及石垣島、沖繩等高獲利的短程航線。至於日本市場方面，日本旅客佔比由過去平均低於15%提升至超過20%；在與大分、鳥取、新潟等地方縣廳積極合作的航線，日客佔財訊快報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 26