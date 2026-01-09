資策會AI院攜手產業聯盟 打造智慧瓦斯平台 插旗馬來西亞、布局日本市場

在資策會人工智慧研究院（AI院）協助下，來自高雄軟體園區的旭光實業、亞家科技與正強興業組成研發聯盟，成功推動「智慧瓦斯週邊加值暨新南向海外輸出計畫」，以「Smart Gas Platform智慧瓦斯平台」為核心，展現臺灣AI技術模組化輸出的國際競爭力。該計畫不僅獲得經濟部中小及新創企業署「企業跨域研發補助」肯定，學研成果更登上IEEE國際舞台，並實質轉化為海外訂單，順利打進馬來西亞並啟動日本市場布局。

↑圖說：在經濟部支持下，資策會AI院輔導團隊智慧瓦斯解決方案於2025年日本大阪機械要素展露出。(圖左為亞家科技-趙宏瑋總經理、圖右為旭光實業-蔡明翰總經理)（圖片來源：業者提供）

長期以來，傳統瓦斯產業面臨叫貨資訊不透明、人工排程效率低落與空瓶管理困難等痛點。研發團隊以IoT感測、AI最佳化排程與多語系海外模組為核心，打造可快速落地的智慧解決方案。在馬來西亞示範場域中，團隊因應熱帶氣候與高頻率使用情境進行客製化開發，成功導入「智慧家用瓦斯自動叫貨」與「瓦斯行AI自動排程系統」，讓供應鏈運作更即時、精準。

第一階段實測數據顯示，AI智慧配送相較傳統人工模式，平均配送時間縮短一成、準時率提升18%，客訴率更大幅降低35%，不僅強化業者營運韌性，也為消費者帶來不中斷的安全服務體驗。

↑圖說：團隊產品已在馬國人聲鼎沸的夜市攤商進行測試，用戶讚不絕口，多了瓦斯智慧小幫手，不用再費神在監控瓦斯用量部分，可以安心的做生意。（圖片來源：業者提供）

在商業拓展上，研發聯盟採取「技術授權」結合「IoT介面服務」的雙軌商業模式，確保臺灣技術可創造長期、穩定的國際營收。透過參與Liquid Gas Week 2025、SME Venture @ ASEAN 2025等國際指標展會，團隊已建立東南亞代理體系，並取得馬來西亞實質訂單約新臺幣1,500萬元。

同時，在資策會AI院推動下，智慧瓦斯平台進一步叩關日本高端市場。於「2025日本大阪機械要素展（Manufacturing World Osaka）」中，平台的精準監控與智慧排程技術吸引逾百位專業買主洽談，已簽署多份合作意向書，潛在合作金額約新臺幣500萬元，為2026年正式進軍日本奠定基礎。

↑圖說：團隊智慧瓦斯解決方案與馬來西亞Kosel Industries建立合作，台、馬攜手共同進軍東協智慧瓦斯市場的新時代(圖中右為旭光實業-蔡明翰總經理、 中左為Kosel Industries Executive Director Jack Lau Chun)（圖片來源：業者提供）

科研成果方面，團隊已為核心技術取得多項專利，研究論文亦於「2025年IEEE ICCE-TW國際研討會」發表，並榮獲「傑出報告獎（Best Presentation Award）」，顯示臺灣在智慧瓦斯監控與AI應用邏輯上具備國際領先水準。

資策會AI院表示，此案是「114年度園區數位轉型躍升計畫」的具體成果。未來將持續扮演產業轉型推手與國際橋接角色，串聯產業聯盟與全球資源，協助更多企業將AI技術模組化，打造可複製、可輸出的智慧解決方案，從新南向市場擴散，進一步深耕日本、歐美等高價值市場，全面提升臺灣在全球數位供應鏈中的戰略地位。

