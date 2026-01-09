資策會AI院攜手高軟企業 驅動智慧瓦斯平台搶占馬、日商機

團隊智慧瓦斯解決方案與馬來西亞Kosel Industries建立合作，台、馬攜手共同進軍東協智慧瓦斯市場的新時代，圖中右為旭光實業總經理蔡明翰、 中左為Kosel Industries Executive Director Jack Lau Chun。 圖：業者提供

[Newtalk新聞] 台灣AI技術輸出再傳捷報！在資策會人工智慧研究院(AI院)協助下，高雄軟體園區「旭光實業、亞家科技、正強興業」研發聯盟，成功推動「智慧瓦斯週邊加值暨新南向海外輸出計畫」，開發「Smart Gas Platform智慧瓦斯平台」，不僅獲得經濟部中小及新創企業署「企業跨域研發補助」肯定，產學研發成果取得IEEE國際論文獎，更實質轉化為商業戰果，成功插旗馬來西亞與日本市場，展現台灣智慧應用模組化輸出的強大國際競爭力。

打破傳統產業痛點：AI數據賦能，客訴率大降

傳統瓦斯產業長期面臨叫貨資訊不透明、人工排程低效率及空瓶管理困難等挑戰，上述計畫核心技術深度整合IoT感測、AI最佳化排程與多語系海外模組。在馬來西亞示範場域中，團隊針對當地市場熱帶環境與高頻率使用情境進行客製化開發，實現「智慧家用瓦斯自動叫貨」與「瓦斯行AI自動排程系統」。

根據第一階段實測數據顯示，AI智慧配送模式較傳統人工模式縮短10%的平均配送時間、準時率提升18%，並大幅降低35%的客訴率。這不僅提升了業者的營運韌性，更為消費者提供了無斷點的安全服務體驗。

馬國訂單破千萬，續攻2026日本市場

在商業拓展層面，研發聯盟採取「技術授權（Licensing）」與「IoT介面服務」雙軌並行的創新商業模式，確保台灣技術能創造長期且穩定的國際營收。透過參加 Liquid Gas Week 2025、SME Venture @ ASEAN 2025等指標性國際展會，團隊成功建立東南亞代理體系，目前已取得馬來西亞實質訂單達新台幣1,500萬元。

此外，在資策會AI院的推動下，團隊進一步開拓日本高端市場，於「2025日本大阪機械要素展(Manufacturing World Osaka)」中，智慧瓦斯平台的精準監控技術吸引超過百位專業買主洽談，並已成功簽署多份合作意向書(MOU)，潛在合作金額約新台幣500萬元，為2026年進軍日本市場奠定堅實基礎。

獲IEEE國際論文獎 打造可複製輸出模組

除了商務亮眼，該技術在科研領域亦表現優異。研發團隊不僅已為核心技術取得多項專利，確保國際競爭門檻，研究論文更於「2025年IEEE ICCE-TW國際研討會」中發表，並在眾多跨國研究中脫穎而出，榮獲「傑出報告獎(Best Presentation Award)」，這份榮譽證實了台灣在智慧瓦斯監控與AI應用邏輯上，具備國際學研界的領先地位。

資策會AI院指出，這次成功案例是「114年度園區數位轉型躍升計畫」的具體縮影。未來資策會將持續扮演「產業轉型推手」與「國際橋接器」的角色，串聯產業聯盟與國際資源，協助更多企業將AI技術模組化，轉化為具備高度適應性的「可複製智慧解決方案」，不僅要在新南向市場開枝散葉，更要深耕日本、歐美等高價值市場，全面提升臺灣產業在全球數位供應鏈中的戰略地位。

