資策會MIC彙整CES重點 筆電具認知引擎成AI代理平台

（中央社記者趙敏雅台北13日電）美國消費性電子展（CES）落幕，資策會MIC今天發布4大重點，包括筆電由運算工具轉型為人工智慧（AI）代理平台。資策會MIC產業分析師陳彥蓉指出，筆電不再只是軟體的載體，而是具備認知引擎、能理解意圖，並分解複雜任務的智慧實體。

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布新聞稿表示，16日將舉辦「CES 2026展會重點觀測－智慧終端革新 x AI服務的新競局」研討會，發表研究團隊在美國展場帶回的產業情報。

資策會MIC指出，CES 2026展示國際對AI基礎建設與技術投資的熱潮，催生眾多AI硬體與應用落地，預示2026年資通訊（ICT）市場將有更多元、更成熟的智慧終端裝置陸續問世。

資策會MIC總結4大重點，第1，大廠重新定義AI個人電腦（AI PC），筆電轉型為具主動執行能力的AI代理平台，核心競爭力不再僅止於硬體規格，而是運算架構與人機互動的根本性重塑。

資策會MIC說明，主動式代理將成為AI PC趨勢，最顯著的應用差異在於從被動問答轉向主動執行，如理解用戶習慣、自動會議轉錄、資料研究與郵件草擬等，且能完全在地端運行，既可確保用戶隱私，也能提高用戶生產力。陳彥蓉分析，筆電不再只是軟體的載體，而是具備認知引擎、能理解意圖，並分解複雜任務的智慧實體。

第2，穿戴裝置的主動性升級，整合AI代理（AI Agent）對資料的理解與轉譯能力，提升使用者決策與行動力。陳彥蓉表示，未來穿戴裝置產品的差異化關鍵不在於蒐集多少資料，而是AI Agent能否在對的時刻提供具洞察力的解讀與行動建議，產品競爭焦點在於能將AI Agent深度嵌入使用流程，同時兼顧隱私與續航力。

第3，視覺語言模型（VLM）成為軟硬體產品常態。資策會MIC表示，CES 2026廠商開始結合VLM推出實體AI產品，如運用VLM幫助視障者辨識並規劃行走路徑、做自動化流程平台等。

資策會MIC指出，過往硬體產品要加上影像辨識時，必須花費大量心力去調整影像模型，而VLM應用的關鍵在於結合影像辨識後的「推論與理解」，從視覺能力延伸至眼腦並用，帶來好的決策力。

第4，AI應用再進化，成為可提供情感互動的數位心靈夥伴。資策會MIC表示，除了市面常見的客服與知識管理服務，CES 2026有愈來愈多廠商開始運用AI Agent，在認知層面提供更多情緒價值與陪伴，甚至建立夥伴關係，如識別使用者、估算生理數據與情感狀態；基於大量情緒資料訓練，以情感互動角度提供兒童個人化教育內容等。（編輯：林家嫻）1150113