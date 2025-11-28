資訊人社會關懷奬學金 清大生「銀髮智居平臺」奪冠

「資訊人社會關懷奬學金」，鼓勵大專校院的資訊人才利用專業關懷社會問題，並提出解方，今年共有46件提案，選出10件入圍，最後選出前3名及7組佳作，圖為得獎學生與主辦單位合影。

國立清華大學資訊工程系博士班學生鄭羿羚(左)提出的「銀髮智居：AIOT整合性平臺」，整合獨居長者居住安全與照顧需求，奪得冠軍，並獲得獎金10萬元，由中華民國電腦學會理事長黃彥男(右)親自頒獎。

中華民國電腦學會與企業等多個單位共同設置「資訊人社會關懷奬學金」，鼓勵大專校院的資訊人才利用專業關懷社會問題，並提出解方，今年共有46件提案，選出10件入圍，最後選出前3名及7組佳作，其中由清華大學學生提出的「銀髮智居：AIOT整合性平臺」，整合獨居長者居住安全與照顧需求，奪得冠軍，並獲得獎金10萬元。

國立清華大學資訊工程系博士班學生鄭羿羚指出，臺灣面臨超高齡社會，獨居老人超過50萬人，面臨居家安全的高風險、社會孤立與健康危機及健康管理與預防保健上的困難，因此，為了解決社工人力有限又缺乏整合照護制度，她提案開發「銀髮智居：AIOT整合性平臺」，裝置居家感測套組搭配智慧手表，可感應長者居家環境是否異常，提供跌倒偵測外，還有用藥提醒、飲食紀錄與AI識別及社群互動平臺，不僅有安全定位，還可發起散步或運動邀約，享受社交活動，不用擔心孤獨的情況，而透過雲端AI平臺分析風險，社工人員端也能掌握個案的情況，相較於目前傳統的訪視或按緊急鈴，銀髮智居平臺更具主動性，預防性及隱私性也更高，比起傳統需要社工人員上門查訪的被動方式，透過AI的協助，可主動偵測，解決高齡化社會獨居老人情況掌握不易的問題。

「資訊人社會關懷奬學金」今年邁入第三屆，由國立臺北大學公行系兼任副教授陳泉錫捐款成立，後來有越來越多的企業、民間單位加入響應，鼓勵大專校院學生以自身的專業，為社會問題找解方。

主辦單位、中華民國電腦學會理事長黃彥男指出，學生能從社會關懷角度看問題與需求，並提出解方，相當不易，許多入圍作品都相當不錯，未來希望有機會可落地，真正解決社會問題。

評審之一、教育部資訊及科技教育司高級管理師李月碧則表示，資訊科系的學生一直都在利用所學協助他人，透過獎學金的設置，鼓勵他們停下腳步，觀察生活與社會中的問題，並利用資訊能力提出解方，相當有意義，本次入圍作品都相當有創意，希望未來同學們的發想都能被實踐。