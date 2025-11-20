資訊戰正式納入前線！美軍揭密首支資訊優勢分遣隊 專責對抗印太「惡意影響」

第一戰區資訊優勢分遣隊（1st Theater Information Advantage Detachment，簡稱 1st TIAD）。 圖：翻攝自美國印太司令部官網

[Newtalk新聞] 據《Military Times》報導，美國陸軍於本月 7 日，在夏威夷夏夫特堡（Fort Shafter）正式啟動「第一戰區資訊優勢分遣隊」（1st Theater Information Advantage Detachment，簡稱 1st TIAD），希望透過資訊主導地位取得戰略優勢，並對抗惡意影響力在印太地區的擴散，直接隸屬於美國陸軍太平洋司令官，標誌著美軍將資訊作戰正式納入傳統戰場範疇。

這支特殊部隊共含 65 人，整合了軍事情報、心理作戰、電子戰、公共事務、民事事務、資訊作戰與網路作戰等多領域專業，組成多支專責小組。其任務範圍橫跨東北亞、東南亞、南亞與大洋洲，共涵蓋 36 個國家，目標為破壞惡意影響、加強與夥伴合作，並促進自由開放的印太區域穩定。部隊的資深士官顧問班尼特（Command Sgt. Maj. Avery Bennett）透露，外界已有擴編討論，雖未具體說明進程，但顯示未來可能進一步強化編制。

這支特殊部隊共含 65 人，整合了軍事情報、心理作戰、電子戰、公共事務、民事事務、資訊作戰與網路作戰等多領域專業。 圖：翻攝自美國印太司令部官網

據第一分遣隊接觸組成員史密斯上尉（Capt. Avery Smith II）表示，夏威夷的這支部隊是三個戰區資訊優勢分遣隊中的首支，第二支預計於 2026 年春季在喬治亞州戈登堡成立，第三支則將於同年秋季在德國威斯巴登成立。此擴編計畫反映美軍正系統性地將資訊作戰能力延伸至全球各戰區。

美國新安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員文西（Anthony Vinci）分析，此部隊的成立代表軍方對戰場概念的根本性轉變，將資訊作戰視為傳統戰鬥的一部分，並以更大規模執行。他進一步指出，傳統部隊規模與影響人口議題的關注度存在數量級差距，而此類編制可能被用來對抗對手所發起的資訊戰，例如在印太戰區中，反對美國的勢力可能透過資訊操作降低當地居民對美國介入的支持，或使區域傾向轉向中國。

