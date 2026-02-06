資訊攻擊有哪些？一文掌握7大資訊安全攻擊手法與3大趨勢！

資訊安全是什麼？資安攻擊手法有哪些？要如何做好防禦？本文將介紹資訊安全定義、3 大要素、重點防禦項目，並說明7大資安攻擊項目與最新趨勢，讓你了解攻擊手法與防禦方法！

一、杜絕資安攻擊！先來了解資訊安全的重要性及 3 大必備要素！

（一）資訊安全是什麼？

資訊安全的定義是指保護數位資訊免受未經授權存取、竄改或破壞的技術，那資訊安全保護的「資訊」是什麼呢？從姓名、生日、信箱等個人資訊，到銀行帳號、相關交易資訊等各種有價值的資料無所不在，而資訊安全就是要保護好這些重要個人資料，避免遭到有心人士竊取使用。

若資訊安全出現漏洞被突破，後果可能相當嚴重，像是銀行資料被盜可能導致個人財務損失、企業機密數據洩漏，則可能對公司聲譽造成嚴重打擊。因此無論是個人還是企業組織，都應正視資訊安全的重要性，採取適當措施保護寶貴的數位資產。

（二）資訊安全 3 大要素必不可少！

資訊安全的核心建立在機密性、完整性和可用性 3 大要素上，由這 3 大要素建立現代數位環境下的安全框架，使我們能有效應對多樣化的資安攻擊。

機密性（Confidentiality）

機密性是確保資訊只能被授權人員或系統存取的原則，並防止未經授權的造訪和資料洩露。

實現資訊安全機密性的方法包括了實施嚴格的系統訪問控制、設置網站權限和身分驗證機制，以及對重要數據進行加密處理，像是銀行使用加密技術來保護客戶的金融資訊，以防止駭客攔截或竊取機密資訊。

完整性（Integrity）

資安完整性著重於保護數據在傳輸和儲存過程中不被未經授權的第三方修改或破壞，以維護資訊的準確性和可信度。

實現數據完整性的方法包括登入時使用數位簽章、驗證碼進行過濾，或者實施嚴格的存取和存取控制。

可用性（Availability）

可用性則確保系統和數據在授權用戶需要時能夠被及時、穩定地被存取和使用，即便在面臨攻擊或技術故障時也能正常運作。

為了維持資訊的可用性，我們需要定期維護硬體設備、升級軟體系統，同時做好資料備份。

二、資訊安全包含哪些層面？3 點帶你了解資安重要防禦項目！

（一）軟體安全

軟體安全是現在資安環節中很重要的防禦項目之一，為的是保障應用程式和操作系統免受漏洞造成的攻擊威脅。軟體安全若出現漏洞，很可能被利用來安裝其他惡意程式，從中竊取資料、鎖定系統或影響服務正常運行，若不加以防範，可能導致數據洩漏、企業運營中斷或財務損失。

（二）硬體安全

現代人無論工作還是生活都大量依賴行動裝置，因此除了軟體之外，保護電腦、手機等硬體設備的資訊安全也很重要！

最基本的資安防護做法，首先是避免設備遺失遭竊，再來是做好儲存設備的加密設置，當然也要預防停電、天災等特殊情況時的應急措施。以公司組織來說，定期檢視硬體設備狀態、隨時備份重要資料、設置備用電源或不斷電系統（UPS），或是選擇可靠的機房代管服務，都是降低硬體故障風險的有效方法。

（三）資料安全

資料安全在保護個人和企業機密資訊扮演重要角色，資料洩露會使企業或個人暴露於風險，例如商業機密外洩可能損害競爭優勢，而個人隱私洩露會導致身份盜竊等犯罪行為。

可以透過數據加密、權限管理和備份策略保障資料安全，特別是在企業資料量龐大的情況下，需確保只有經授權的人員才有存取權限。

三、資安攻擊有哪些？7 大資訊安全攻擊對象、防禦方式解析！

（一）網路安全

駭客可能透過攔截或擷取網路上的數據進行攻擊，這些攻擊可能導致重要資訊被竊取、裝置或服務癱瘓、個人身份被盜用，甚至是網站流量遭攔截和未經授權的系統存取等情形，而造成企業無法正常營運。

攻擊手法：流量攔截、未經授權的系統存取、中間人攻擊（MITM）、DDoS 攻擊等

防禦方法：設置防火牆和入侵偵測系統（IDS）、使用主動式 DDoS 緩解服務、定期進行安全評估和更新

（二）雲端安全

雲端運算是透過網際網路使用共享軟硬體資源的技術，由於其依賴網路資料來提供軟硬體、應用程式或相關服務，雲端安全必須全面考量資料加密及身份認證等多個面向。

攻擊手法：駭客可能利用雲端伺服器漏洞存取敏感數據或散佈惡意軟體，尤其在存取權限管理不當時風險更高

防禦方法：進行多因素認證進行加密，選擇專業可靠的公有雲、自建雲或混合雲服務，建立可靠雲端運算環境，降低數據洩漏風險

（三） 資料安全

資料安全不僅僅是保存資料那麼簡單，駭客通常企圖攔截或竄改機密數據。我們可以透過建置資料加密系統，阻擋未經授權的陌生人士，有效降低潛在的損害。

攻擊手法：竊取個人資訊、盜用身份、資料攔截或篡改

防禦方法：使用SSL/TLS加密技術、資料加密、定期進行資安檢測

（四）系統安全

隨著技術的演變，通常老舊系統的缺陷也更容易被駭客破解，更高機率會針對這些防禦功能較低的網站或服務系統發動攻擊。

攻擊手法：利用網頁和應用程式中的漏洞入侵系統進行攻擊，駭客可能會從中竊取個人隱私或財產資訊防禦方法：網站或系統定期資安檢測、實施 MDR 威脅偵測應變服務

（五）應用程式安全

在現代數位生活中，應用程式已成為我們日常不可或缺的一部分，從文書處理、通訊聯繫到商業交易，應用程式無所不在，而這些高使用量的工具也可能成為了駭客的攻擊主要目標。

攻擊手法：駭客會透過應用程式 API 的漏洞，從中攔截竊取個資、網頁內容

防禦方法：使用者需選擇可靠的來源下載應用程式，開發者也需進行程式安全檢測、資安防護架構規劃

（六） 內部洩漏威脅

內部威脅來自於組織內部人員、合作商或離職員工等擁有資料存取權的人，有些人可能會蓄意攻擊，或在無意中流露了內部資料，導致系統或重要資訊洩漏。由於這些人本身就擁有合法的系統存取權限，因此更難被防範或偵測。

防禦方法：實施身份認證和權限管理、制定完善的資安政策與偵測系統、定期更新高強度密碼、加強員工教育

（七） 惡意軟體威脅

常見的惡意軟體包括：勒索病毒、網路釣魚及病毒、蠕蟲病毒等，可以透過防毒軟體、反釣魚工具和防火牆能有效偵測並防止這些攻擊手法，並降低企業遭受攻擊的風險。

四、3 大資安防禦重點一次看！

（一）AI 人工智能技術帶來的威脅

人工智慧技術正在大幅影響資訊安全領域，一方面 AI 能夠顯著提升威脅偵測的效率，自動化辨識異常行為，為資安防禦提供強大支援，但另一方面駭客也正利用 AI 技術來發動更加精準且快速的攻擊。像是製作更具說服力的釣魚郵件、開發更強大的密碼破解演算法，甚至製作更逼真的 Deepfake 影片，為資安防護帶來前所未有的挑戰。

（二）社交工程攻擊

2024 年全球政治局勢將持續動盪，再加上俄烏戰爭、加薩衝突及中美角力等情勢延續，將導致激進主義行動在網路攻擊的比例持續上升，為全球資訊安全環境帶來嚴峻挑戰，特別值得警惕的是利用這些重大活動進行的社交工程攻擊。

（三） 物聯網（IoT）設備的安全性

隨著物聯網設備廣泛的被關鍵基礎設施和供應鏈產業應用，再加上許多 IoT 設備未內建強化的安全防護，這些設備便成為駭客的首要攻擊目標，一旦成功入侵，就可以輕易破壞關鍵產業的設施並影響產能，因此企業需透過定期更新韌體、採用加密技術、部署 EDR 端點安全防護系統來強化 IoT 物聯網設備的安全性。

五、告別網路攻擊就交給 DDoS 防禦服務專家騰雲運算！

騰雲運算是一家致力於技術研發的一站式雲端整合服務顧問，提供 Multi-CDN 網路應用加速、Anti-DDoS 防禦及混合雲服務。騰雲運算擁有全球超過 3,000 個節點，包括美國、日本、香港及新加坡等地，同時與 NTT、SOFTBANK、PCCW 等國際大廠合作，確保提供穩定的網速。

騰雲運算的 Anti-DDoS 解決方案，係利用智能 DNS 感知監控系統，實時監測網路安全狀況，自動識別並清洗 L4／7 層的 Tb 級流量攻擊，能有效防禦高達 30 億連線次數的 CC 攻擊，以及 12 億次以上的混合 TCP、SYN 等大流量惡意請求攻擊，保護源站免受惡意攻擊導致的服務中斷。

騰雲運算的服務提升了客戶網路運營效率，受到超過 400 家亞洲企業信任與肯定，預計將在 2025 年取得 IPO 上市，也獲選為數發部第三屆 ISFP 資安企業募資輔導計畫的成員之一，不論是遊戲、直播、電商、金融科技等行業，都能透過騰雲運算輕鬆抵禦外來的惡意網路攻擊。

