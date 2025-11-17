資訊月教你懂生活 南應大打造樂齡數位生活樂園

台南應大在資訊月活動中教你懂生活，結合特色專業規劃設計展場，打造樂齡數位生活樂園。 （台南應大提供）

記者汪惠松／永康報導

二０二五資訊月×台灣教育科技展在台北世貿一館舉行，教育部終身教育司首度受邀參展，以打造「樂齡數位生活樂園」為主軸，由台南應大承辦，結合特色創意規劃設計展場，展示第三人生大學試辦計畫，並提供樂齡大學健康促進的科技設備供民眾體驗。

承辦樂齡數位生活樂園的南應大，由校長劉修祥與主持人楊正宏講座教授帶領團隊，包含進修部樂齡大學、室設系、養生系與商設系等，結合學校特色與系科專業，發揮創意巧思，展示第三人生大學試辦計畫、樂齡學習中心、樂齡學習數位示範體驗場域及樂齡大學等多項學習管道，並提供科技設備供民眾體驗，讓非數位原生族群樂齡者透過不同方式學習ＡＩ、智慧裝置及各式數位應用與知能。

為吸引民眾好奇心，南應大以「懂生活的人，永遠在學習」為概念，打造一座超大型燈籠，從遠處便能吸引目光。走進燈籠內部，映入眼簾的是一盞象徵無限反思與成長的「深淵之光」，環繞著「懂生活的人，永遠在學習」這句文字，形成無限反射的視覺效果，傳遞終身教育的精神。

承辦四天活動中，南應樂齡數位生活學堂開設數位教學課程，包含教你懂生活「手機出遊伴我『行』」、「樂齡旅遊新視界」，並規劃教你懂生活「第三人生大學上學趣」、「樂齡數位科技趨勢」、「現代圖書館跟你想的不一樣」及「未來學×科幻×創新：從想像到實踐高齡創新」等熱門議題主題論壇，提供喜歡新知的樂齡者，掌握最新消息與社會脈動。

南應大積極展現推動高齡數位教育等各項政策與成果，希望透過資訊月推廣樂齡學習資源，尋求產業合作。