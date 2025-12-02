資訊服務領導品牌「叡揚資訊」37年深耕企業數位轉型 以AI+雲端+資安打造永續競爭力

圖▲叡揚資訊打造雲地兼備系統，助力企業接軌國際趨勢。

隨著ESG永續發展、AI智能應用、資安防護與雲端服務成為全球企業轉型核心，台灣資訊服務領導品牌叡揚資訊（Galaxy Software Services）憑藉近40年深厚技術底蘊，以「智慧雲地應用系統」助力企業接軌國際趨勢。自1987年成立以來，叡揚從資訊中心工具引進者、企業e化工具開發者進化為橫跨雲端SaaS、AI對話系統、碳管理平台、資安治理的綜合資訊服務商。此外，每年投入逾10%的營收前瞻佈局技術研發，成為台灣少數能提供一站式數位、永續雙軸轉型的本土廠商。

從企業e化到智慧化：叡揚的技術演進之路

叡揚團隊強調「我們不只提供工具，更聚焦『如何讓技術創造實際價值』。」

叡揚資訊創立初衷為解決企業資訊化需求，早期引進系統效能優化工具，更逐步開發自主產品線，包括：SPEED公文線上簽核系統（政府單位覆蓋率第一）、Radar 人力資源管理系統（超彈性報表）、Vitals ESP企業知識協作平台（整合LLM精準智慧生成）、 C.ai 對話服務平台（支援Teams、LINE快速部署生成式AI服務）、Tracko 多源智慧追蹤系統（追蹤管考與表單系統）、InsAI 智慧辨識系統（AI辨識表格或文字）。

2010年叡揚資訊更開始逐步發展雲端服務，提供企業以訂閱制的方式的導入大型套裝產品，縮短導入時間，不必自建伺服器，更減少IT人員的負擔，除了公文系統、人資系統、知識管理系統、智慧辨識系統，更推出如客戶關係管理系統、會計系統、碳盤查系統、驗證管理…等，全方位協助客戶提升數位行動力。

圖▲叡揚雲端家族系列SaaS服務助力企業數位轉型。

叡揚將 AI 技術結合產業需求及規範，整合出最符合市場需求的產品與服務。

例如2023年推出的InsAI智慧辨識系統，結合OCR與自然語言處理，已協助金融業將徵授信流程效率提升50%；而近期曝光的新產品BOLE智慧招募系統更整合AI履歷分析，實踐智慧化人才經營。

差異化優勢：三大技術護城河

叡揚資訊深耕資訊服產業近40年，在多個領域都著墨甚多，在面對市場競爭，叡揚的關鍵優勢在於：

AI技術深度整合

受惠於早期投入NLP(自然語言處理)與Deep OCR(深度光學字元辨識)，叡揚將AI功能無縫嵌入既有產品，如SPEED「公文智慧助理」提供智慧分文、AI生成公文及詞彙校正…等；「ESP小幫手」則透過語意分析快速調閱企業知識庫，以企業專屬資料來源生成欲查找的答案，大幅降低員工學習門檻。讓企業在導入資訊系統時即可享受AI帶來的優勢。

雲端服務完整度全台居冠

叡揚雲端服務起始於 2010，打造Vital Family全系列SaaS方案，涵蓋CRM、財務管理、智慧表單、碳盤查等系統。憑藉其「好上手、免費體驗、隨買即用」的精神，加上親民的租用費用，成功協助國內外數千家中小型企業客戶進行數位轉型。2025年推出更高規格的雲端資安服務功能，滿足日益嚴峻的資安威脅及高度監管產業資安的嚴謹需求。

資安防禦國際接軌

針對駭客攻擊升級，叡揚以企業資安治理為核心，提供全方位資安服務，包括專業的技術顧問團隊、檢測管理服務、主動防禦、資安人才培訓。叡揚引進的AppSec工具如Checkmarx、Mend.io及CodeSonar等解決方案，並結合AI技術，提供全方位資安防護。

落地實績：從台灣到海外，橫跨多元產業

叡揚的解決方案已服務超過3,000家客戶，包含：緯穎科技：運用C.ai平台在建置生成式AI客服，串接Teams與LINE雙管道。華卡企業：導入公文管理、智慧表單和客戶關係管理等四大雲端系，轉型為數位化人力銀行。金融業與醫療業：導入資安檢測、知識管理系統及Vital NetZero零碳雲，助力金融與醫療業落實稽核、合規與查驗證等需求。

圖▲叡揚以全方位資安解決方案及顧問團隊，提供企業完整防護。

經營區域除台灣外，更拓展至日本、東南亞市場，未來將聚焦「ESG永續與合規」與「AI賦能應用」，協助企業在淨零與數位雙軌轉型中掌握先機。

