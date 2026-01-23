資訊落差致誤解 2023ALLSPARK投資案雙方已完成和解 高鼎宸還原事件經過

【記者蔡富丞/台北報導】2023年初，ALLSPARK上市投資案相關報導引發社會關注，部分內容提及投資案爭議與相關人員角色，相關說法隨後在網路平台流傳。對此，當事人高鼎宸近日在接受媒體訪問時，針對事件始末、投資背景與後續處理情形提出完整說明，並說明雙方已透過協商化解誤會，完成和解。

高鼎宸於受訪時表示，ALLSPARK投資案原本就已經在澳洲掛牌上市，後因當地市場交易量有限，為求公司發展而轉往德國法蘭克福上市。投資期間，恰逢國際政經情勢劇烈變化，包括中美貿易摩擦及國際市場環境不穩定，對公司營運與發展造成影響。

高鼎宸指出，當時投資案由中間溝通窗口負責向投資人轉達相關資訊，惟在國際情勢變化過程中，部分重要背景與風險訊息未能完整轉達，導致投資人對實際狀況產生落差認知，進而形成誤解。高鼎宸表示，該案本質屬投資爭議與資訊落差所致，並非外界部分報導所描述的情形。

高鼎宸進一步說明，早在2019年12月20日起，即已與焦仁和及相關投資人，在律師見證下，陸續簽署「投資補充協議書」，針對投資條件、權利義務及後續處理方式持續進行協商。事件發生後，經由友人居中協調，雙方坐下來溝通後已釐清相關誤會，並正式簽署和解書，投資爭議亦已獲得處理。

不過，高鼎宸也提到，相關報導多著墨於事件初期的爭議過程，對於雙方後續溝通、化解誤會並完成和解的事實，曝光相對有限，導致外界對事件全貌的理解出現落差。

高鼎宸指出，自己已於2023年5月19日召開記者會，對外公開說明投資案背景與處理經過，但早期報載內容仍持續以搜尋結果、轉載連結等形式留存在網路空間，形成長期可被檢索的數位紀錄，使社會大眾在接觸相關資訊時，未必能同步取得後續說明與和解結果，對個人名譽與生活造成長期影響。

高鼎宸表示，理解媒體在即時新聞運作下的報導節奏，但也期盼在數位時代，涉及投資爭議與個人名譽的相關事件，能隨著事件進展，持續補充完整資訊脈絡，讓社會大眾得以在充分理解的基礎上看待事件。

高鼎宸也表示，未來仍將依法配合相關程序，並希望透過公開、理性且透明的方式，讓外界對ALLSPARK投資案有更全面的認識。