資訊識讀寓教於樂 中嘉寬頻教學童鑑別免費點數誘惑





在數位資訊快速流動的時代，學習早已不侷限於課堂，而是融入日常生活的每一刻。如何在大量資訊中理解內容、判讀訊息，並建立正確的媒體使用觀念，已成為孩子成長過程中不可或缺的一環。中嘉寬頻數位天空與中華基督教救助協會合作，於土城清水陪讀班辦理媒體識讀推廣課程，推動媒體識讀與數位素養教育，期盼讓孩子在安心的環境中快樂學習、穩定成長。

為了讓媒體識讀更貼近孩子的生活經驗，活動特別透過互動式體驗設計，將抽象的媒體觀念轉化為輕鬆有趣的學習過程。其中「阿嘉警犬大挑戰」以符合國小孩童理解程度的題目出發，透過即時作答與舉牌互動，引導孩子思考日常中可能接觸到的資訊情境，讓學習在遊戲中自然發生。

孩子們踴躍舉手搶答，拿到獎品時開心的笑容令人動容。班級老師表示，面對日新月異的網路及層出不窮的誘惑，資訊的識讀及背後的訊號都相當重要。像是「免費點數卡」等誘因，背後代表的可能是隱形的剝削。以上種種都是不肖人士常使用的誘騙手段，因此這場教育相當重要。

除了媒體識讀教育，也同步進行相關服務資訊的宣導，讓有需求的家庭能更清楚了解可運用的資源與支持。透過現場說明與文宣推廣，協助民眾認識低收入戶免費安裝及收視優惠方案，讓資訊能被正確傳遞、被需要的人即時接住，展現企業在服務面向上的貼心與實際行動。

中嘉寬頻數位天空資深經理許巧妮表示，學習不只是知識的累積，更是一段被陪伴、被理解的成長歷程。未來也將持續結合在地力量，透過多元形式推動媒體識讀與數位素養教育，讓關懷不只停留在單次行動，而是成為社區中持續累積的正向力量，陪伴孩子在生活中安心學習、快樂前行。

