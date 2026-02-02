資訊防災再升級 沃草攜手佑全保健藥妝啟動「對抗 FIMI 大作戰」，全民一起識破假訊息

「資訊防災再升級！」 沃草 Watchout 宣布啟動第二波資訊防災推廣計畫，正式攜手全台「佑全保健藥妝」連鎖體系。透過將創意「資訊藥袋」導入門市通路，打造一張覆蓋全社會的資訊防禦網。（圖片來源／沃草 Watchout 提供，陳志宥 攝）

假訊息防治進入「規模化」新階段！台灣公民媒體《沃草 Watchout》宣布啟動第二波「資訊防災推廣計畫」，正式攜手全台多家連鎖藥局，將創意「資訊藥袋」與「停、看、聽」識讀行動導入門市。這一次，從藥師到民眾，人人都能在日常中學會辨識與防禦「境外資訊操弄干預」（FIMI），共同打造一張覆蓋全社會的資訊防災網。

資訊藥袋模式攜手連鎖藥局，擴散至日常生活

「藥師化身資訊守門員！」 資訊防災計畫深入正規醫療場域，結合藥師長期的民眾信任感。除了提供健康諮詢，藥師也能協助民眾在領藥過程中建立識讀防線，共同對抗精巧偽裝的境外假訊息干擾。（圖片來源／沃草 Watchout 提供，陳志宥 攝）

沃草首波推出的「資訊防災藥袋」與「強效明辨力」藥盒，一改傳統查核難懂的印象，以衛教語言教導資訊識讀，深受社區長輩與藥師好評。短短數月，全台獨立藥局發出超過十萬份文宣品，一袋難求。這項成功經驗證實，「藥局」正是推廣資訊防災教育的最佳節點。第二波行動將「資訊藥袋」模式擴散至佑全保健藥妝體系，藉廣泛據點網絡，讓識讀教育落實到每一條街頭巷弄。

藥師信任延伸，化身前線守門員對抗 FIMI

「領藥也能領取大腦防護盾！」 資訊藥袋實際應用於慢處領藥流程，讓長輩與慢性病患在日常生活中自然接觸識讀教育。藥袋內不僅裝有藥品，更承載著「停、看、聽」的資訊健康守護。（圖片來源／沃草 Watchout 提供，陳志宥 攝）

回想境外假訊息不僅充斥民眾生活，無論在健康議題、日常生活中都深受影響，多項國際研究上也指出台灣受到境外假訊息影響嚴重─這些FIMI攻擊直接危害公共衛生與民眾生命。沃草此次邀集佑全保健藥妝的專業藥師加入，他們從長期健康諮詢中累積民眾信賴，更能延伸成為辨識正確資訊的好夥伴。藥師除提供健康建議外，也能協助民眾識破精巧偽裝的「國家級詐騙」訊息，成為社區資訊安全的第一道防線。

線上線下整合，打造大腦防護力

「防治假資訊也是一種藥！」 創意文宣進駐藥局通路，將複雜的假訊息防治流程轉化為藥包設計。內頁詳列「先停、後看、再聽」三大心法，搭配 QR Code 線上教學，透過實體化包裝強化大眾的惡意資訊抵抗力。（圖片來源／沃草 Watchout 提供，陳志宥 攝）

新一波行動中，每份紙本宣傳品都附上 QR Code，民眾只要掃描，即可進入沃草「對抗 FIMI 大作戰」專題網站，了解境外資訊操弄的手法與破解步驟。從實體藥袋提醒到線上學習內容，雙軌並進，讓領藥的同時，也為自己的大腦裝上資訊防護盾。

全民「停、看、聽」，守護資訊健康與民主安全

沃草強調，資訊防災不只是活動，而是一場全民運動。透過連鎖藥局的力量，讓「識破假訊息」成為全民自覺，讓每個人都能在資訊戰中保護自己、守護家人與民主社會。

