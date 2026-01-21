資誠：近4成台灣企業有意投資美國 年增12個百分點

（中央社記者呂晏慈台北21日電）資誠（PwC）今天發布「2026全球暨台灣企業領袖調查報告」顯示，早在台美關稅談判結果出爐前，便有高達39%台灣企業表示將投資美國，較2025年報告增加12個百分點。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠觀察，全球經濟情勢瞬息萬變，美國總統川普關稅政策、地緣政治與科技變革正在改寫企業競爭規則，包括人工智慧（AI）效益尚未全面兌現、關鍵人才供需失衡、美國政策驅動投資版圖重組，這些力量相互交織，考驗企業領袖的策略抉擇。

調查顯示，在美國製造業回流、強化本土供應鏈等政策方向的推動下，美國成為企業未來1年主要投資地，且全球（35%）、亞太（42%）企業領袖皆然。

調查發現，台灣企業在台美達成貿易協議前，便已開始布局東擴地圖，高達39%台灣企業領袖表示將投資美國，較去年增加12個百分點；從產業別觀察，包括半導體業、電子零組件業與其他電子業、生技業、金融業等，均有逾3成企業打算投資美國。

除了美國之外，台灣企業投資的前5大國家，還包括排名第2的中國（33%）、排名第3的越南（28%）、排名第4的泰國（16%），以及排名第5的日本（15%）。

此外，資誠分析，與去年數據相較，基於供應鏈風險分散與巨大人口紅利，預計投資印度的台灣企業增加5個百分點；而美國、日本共同成立「呂宋經濟走廊」，也驅動對菲律賓投資意願增加4個百分點。整體而言，東南亞區域仍是台灣企業跨國投資的重要版圖，超過美國與中國。

經濟前景方面，調查顯示，50%台灣企業領袖預測未來1年全球景氣將提升，與去年調查結果持平；至於台灣，受惠於AI趨勢延續，高達63%台灣企業領袖看好台灣經濟前景。

面對AI新時代到來，調查發現，全球與台灣均有12%企業在採用AI後既增加營收，又減少成本；另有13%全球、12%台灣企業表示，儘管營收尚未增加，但成本已減少；不過多數企業的AI投資尚待開花結果，54%台灣企業領袖表示，AI既未減少成本也未增加營收，比例超過全球的42%，仍處於「導入初期」或「觀望期」。

資誠研究團隊也針對企業應用AI，歸納出策略、文化、技術環境與治理流程等7項關鍵能力，調查顯示，AI關鍵能力較齊備的企業，55%表示營收因AI而增加，是其他企業的2.4倍；29%表示因AI減少成本，是其他企業的1.4倍。顯示企業若直接導入AI工具，很可能只是支出，但若打好AI關鍵能力基礎，將更有機會從中受益。

資誠發布的「2026全球暨台灣企業領袖調查報告：厚積至深銳意薄發」援引「第29屆全球企業領袖調查」及「2026台灣企業領袖調查」兩份調查結果，共彙整4454位全球企業領袖與216位台灣企業領袖的意見。（編輯：黃國倫）1150121