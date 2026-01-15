資通電軍士官因病療養 臺南軍人服務站關懷慰問

記者王勇智／臺南報導

資通電軍指揮部甘姓士官長因病住院，目前已出院返家休養。臺南市軍人服務站站長劉可雲代表軍友社理事長黃呈琮及秘書長簡士偉前往甘府關懷，並致贈慰問金。

劉可雲表示，服務站將持續辦理官兵急難救助工作，國軍袍澤及家屬如遇到困難，會提供必要的協助與慰問，如有疑難問題可透過軍人服務站，疏解疑難，希望讓官兵家屬能感受到部隊及軍友社的摯切關懷。

臺南市軍人服務站站長劉可雲前往關懷日前因病住院的甘姓士官長，並致贈慰問金。(臺南市軍人服務站提供)