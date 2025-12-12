資通電軍指揮官主持年終工作會報 期擴大訓練成效

記者葉軒瑜／綜合報導

資通電軍指揮官毛中將日前主持「114年年終工作研討會」，召集所屬一級單位主官（管）與會，檢討年度工作及訓練成效，並研提策進作為，以及肯定同仁圓滿達成各項任務，慰勞團隊辛勞。

會議中，由各單位就近期重點工作執行概況實施報告，同時毛指揮官也針對明年度訓練目標與規劃實施指導，期能擴大整體訓練成效，並提醒應持恆要求內部管理，以真誠態度關懷官兵，建構積極友善的工作環境，進而凝聚單位的向心與榮譽。

毛指揮官強調，各單位近期均有不少新血挹注，足見今年招募成效優異，除了延攬人才，也應置重點於人員留營率，以有效穩定人力成長。最後期許持續以積極的態度，展現資通電軍主動與專業能力，穩定部隊戰力基礎。