資通1大隊新進官兵家屬參訪 強化雙向溝通

記者王子昌／綜合報導

為增進官兵眷屬了解單位與服役環境，資通1大隊日前舉辦「新進戰士家屬參訪活動」，針對239梯常備兵役軍事訓練役男及甫加入部隊的新進同仁，邀請家屬入營參訪，期透過單位影片介紹、座談交流及環境導覽，使親友眷屬進一步認識部隊作息、訓練與工作內容，同時提升對單位的信任與支持。

大隊長龍上校指出，家屬們的鼓勵與肯定，是役男與新進戰士持續精進的重要力量，藉由本次活動，讓部隊能以更加透明、開放的方式與眷屬互動，共同建立穩固的溝通橋梁，未來也將持續推動相關活動，使官兵安心、眷屬放心，進而強化單位整體戰力，共同守護國家安全。