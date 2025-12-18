資金充沛央行讓子彈繼續飛 專家：明年有望房價收斂

央行利率及信用管制紋風不動，專家認為2026首購族仍撐盤，市場「量平價修」。（圖／CTWANT資料室）

房市因第七波信用管制引發「金龍海嘯」，將市場交易量打趴，使各界高度關注央行今年第四季理監事會議，是否有望鬆綁提振市場。結果央行不論是利率還是信用管制，依然紋風不動。面對央行遲遲不鬆緊箍咒，專家認為，2026年房市景氣預估將持續鴨子划水，首購仍是主要支撐市場的力量，房市將是「量平價修」的一年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，儘管購屋者與業者都希望央行管制能有所調整，但從數據面來看，9~11月的不動產放款集中度不降反升，且消費者購置住宅貸款餘額仍不斷推高，加上國內股市表現佳，市場資金充沛，若鬆綁管制，恐難避免游資轉進房市，因此央行在政策導引房市軟著陸已略見成效的情況下，選擇讓子彈再飛一段時間，持續緊盯銀行內控，也算合乎預期。

廣告 廣告

在利率方面，今年國內經濟成長率超過7%，明年各大經研機構也樂觀看待可超過3%，所以降息釋出資金來救經濟的時機仍未到，也讓央行在利率政策上繼續「美規台不隨」，連續七季不動如山。由於利率與信用管制都維持現狀，所以房市大環境冷淡的情況將一路延續到2026年，但市場經歷一年多的盤整，交易量基期已相對低，所以明年的量縮幅度也相對有限。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，財政部日前表示，2026年新青安期滿後，將研擬接續的優貸方案，青安政策只會調整不會落日，對消費者仍具一定程度的激勵作用，所以首購族將是2026房市的主要支持力量，低總價小宅當道的風潮也會持續延燒，但小資買家的負擔能力有限，消費者在景氣冷淡下追價意願也低，部分供給量大的新興重劃區，業者讓利促進買氣的可能性高，也可望導引房價收斂，預估房市將是「量平價修」的一年。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

兄弟情挖出奇蹟！他們想幫妹妹辦婚禮 竟挖出15.34克拉「價值180萬鑽石」