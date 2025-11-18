資金回流，政策利多助攻！14期洲際核心重回換屋、置產首選熱區
【記者張嘉誠／綜合報導】
全球金融市場持續震盪，股市起伏不定，投資市場的不確定性持續升高，投資人對於資產配置的討論再度升溫。近來中央銀行放寬新青安貸款限貸條件，讓購屋族再次燃起信心。隨著政策陸續修正，房價不再是快速飆漲，反而為有計畫自住或長期置產的族群，提供難得的進場窗口。特別是地段明確、建設利多到位的區域，更顯現穩健資產的稀缺價值。
創意家銷售經理彭治謙更指出，股票可隨時買賣，但房地產是「時間與年齡雙重限制資產」，一旦錯過貸款黃金期或市場低檔期，再想進場難度大增。在當前低利與政策雙利多推動下，不動產再次成為資金「穩中求富」的重要避風港。
台中城市軸線自七期、市政中心一路向北延伸至水湳園區，如今「14期重劃區」已接棒成為新一代城市核心。區內400公頃開發量體，擁有低密度、高綠覆的生活環境，搭配成熟的商圈與學區資源，被譽為台中的「下個信義計畫區」。而【豐邑ONE+】位居洲際核心最具潛力的蛋黃C位，未來輕鬆串聯多項重大建設，包括漢神洲際購物中心預計2026年開幕、台中巨蛋預計2030年完工、洲際棒球場已成為城市指標；同時捷運紅線、北屯運動中心、水湳經貿園區等機能逐步完善，形成「商業＋休閒＋住宅」黃金三軸複合型生活圈。
隨著建設紅利逐一兌現，14期洲際段不僅吸引自住與置產買盤搶進，也帶動房市熱度與區域價值穩步提升。
順勢布局正是時候！位於洲際大道核心中軸的【豐邑ONE+】，坐擁漢神百貨、洲際棒球場與台中巨蛋的三大建設紅利，更可享水湳經貿園區綠美圖、會展中心及大巨蛋等外溢效應。出門即上74快速道路，串聯國道1號、台中高鐵與七期百貨市政中心，通勤與休閒一線到位。全案規劃37-45坪，3房與3+1房，戶戶邊間雙面採光、格局方正、加1空間高坪效規劃，生活舒適自在。雙衛浴開窗，全戶標配台達新風系統，打造防疫健康宅，讓居家的每一刻都能享受清新潔淨的空氣環境；更配置TOTO衛浴、義大利GLEMGAS精品廚具…國際級建材，兼具實用與美感，完美詮釋理想居所。
豐邑30週年慶，罕見推出甜蜜價2258萬起成家專案，限時限量鈔值成家
豐邑集團迎接30週年最後一季，看準市場進入理性盤整期，特別在台中14期核心【豐邑ONE+】稀有推出優惠方案，祭出甜蜜價2258萬起(車位另購)，同步加碼「成家有感」限時優惠活動，即日起至12月31日止，提供購屋族客製化彈性付款與多重好禮，打造年度最有感的成家機會。
【豐邑ONE+】以洲際大道首排黃金軸線、三大建設紅利及高綠覆生活環境，吸引中產家庭與換族群積極佈局。
創意家行銷董事長王明正表示：當前房市正處於健康盤整期，買方選擇多、談價空間大，而建設紅利即將成形的14期洲際核心，具備高度抗跌與保值潛力。對有長期置產規劃的家庭而言，現在正是穩健進場的關鍵時點，錯過將再難回到現在的價位。
【豐邑ONE+】稀有四併｜37・45坪，洲際核心｜漢神百貨｜台中巨蛋，
貴賓專線：04-2295-8585預約網站：https://lixinpro.com/DnXfm
建築代銷：創意家行銷
