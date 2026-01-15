資金外流隱憂浮現！去年對外投資寫歷年次高 是外商投資台灣的3.4倍

經濟部統計，去年對外投資384.3億美元，為歷年次高，是外商來台投資的3.4倍。廖瑞祥攝



經濟部投審司今（15）日發布2025年投資統計；靠著沃旭、CIP、風睿能源等大型離岸風電投資及釋股，以及Google增資，去年僑外投資達113.9億美元，為10年來第3高，年增近45%。經濟部表示，這顯示我國投資環境仍受高度肯定。

不過，統計顯示，去年台商赴海外投資的金額卻是外資來台的3.4倍，高達384.3億美元，為歷年次高，只低於2024年的449.3億美元，資金流出高於外資流入數倍的困境仍然持續。

去年核准僑外投資2,216件，投增資金額約113億9,281.2萬美元，僅次於2022年的133億美元、2018年的114.4億美元。

外人投資靠離岸風電撐場

經濟部並回顧2025年核准重大案件，包括丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S以約20.2億美元轉投資設立大彰化西南控股公司，投資沃旭大彰化西南風場。

盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以約6.7億美元，增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司。

英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY則獲准對巔峰海景投資股份有限公司增資2.68億美元，順利從澳洲麥格理手中取得26%海能風場股權。

另外，英商GOOGLE ENGINEERING UK HOLDINGS LIMITED也獲准以2.1億美元，增資台灣科高工程有限公司。

至於2025年來台投資僑外資中，有1,296件、約10.5億美元為新設公司投資案。

台商赴海外投資為僑外來台3.4倍

相對於外人來台投資，去年經由經濟部核准及核備的對外投資案件為817件，創10年新高，投增資金額高達384.3億美元，為10年來次高；雖已比去年（449.3億美元）減少14.5%，但對外投資金額遠高於僑外來台投資金額，約是外人來台投資的3.4倍。

經濟部沒有具體列名重大對外投資案，但金額最高的是金融保險業近250億美元、占比65%；其次才是電子零組件製造的42.7億美元、占比11.1%；電腦電子及光學製品業為30.5億美元、占比7.9%。

至於台積電董座魏哲家日前承諾加碼投資美國的1,000億美元迄今還未送出，經濟部政次何晉滄今天受訪表示，還未收到台積電加碼投資美國的申請案，日後若收到也會按既有的國家機制審查，保證最先進製程留在台灣。

兩岸投資持續呈現蕭條，去年核准陸資來台僅19件，投增資1億多美元，年減65%；核准對中國大陸投資則有241件，核准投資增金額近15億美元，年減59%。

