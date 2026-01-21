資金寬鬆有利支撐債市表現！ IF策略掌握2026收益契機。資料照



2026年在通膨持續改善、全球經濟溫和成長、主要央行政策逐步轉向寬鬆的背景下，投信法人表示，固定收益商品具備收益率支撐及潛在資本利得之雙重優勢，建議投資人可透過IF策略掌握債券收益契機；I指的是Investment Grade Bond投資等級債券，以美國投資等級債強化投資組合穩定度，F指的Fund of Funds組合型基金，搭配全球債券組合基金，提升整體收益來源與抗震能力。

聯邦投信指出，聯準會已明確釋出未來是否降息將以總經濟數據為依歸，在通膨未再明顯升溫、就業市場趨於平衡的情境下，聯準會政策利率已進入接近中性區間。市場普遍預期，未來降息步調雖將更為審慎，但整體方向仍偏向寬鬆。根據歷史數據，包括2007、2009、2011年美國經濟呈現溫和成長的環境下，美國投資等級債與新興市場美元債皆有不錯的表現。

聯邦投信分析，美國投資等級債發行企業因多數具備穩健財務體質與較高信用評等，在景氣放緩或市場波動加劇時，可望有效降低資產組合的波動風險。新興市場美元債則受惠新興國家財政與企業體質改善，整體負債比率低於已開發國家，信評趨勢亦逐步上修，成為固定收益商品的重要配置。建議投資人可透過「全球債券組合基金」進行跨區域、跨信用與跨幣別之布局，一次布局美國投資等級債、新興市場美元債、非投資等級債不同債種，透過多元布局，提升投資效益，分散單一市場風險。

聯邦優勢策略全球債券組合基金以混合債券策略，在專業團隊主動管理下，依據經濟循環與利率變化，動態調整不同券種包括美國投資等級債、新興市場債、非投資等級債之配置比重，靈活管理存續期間與匯率曝險，透過掌握不同債券波段行情，提升收益機會。

