資金寬鬆、AI仍十分精彩非泡沫！野村 2026 看好六大產業

[Newtalk新聞] 聯準會（Fed）12 月如預期降息，台灣今年經濟基本面大躍進，主計總處亦上修今（2025）年 GDP 至 7.37%，並預估 2026 年維持 3% 以上增長，資訊產品出口持續成長。野村投信表示，明（2026）年台股展望三大驅動力明確：全球景氣回溫、政策寬鬆延續，以及 AI 資本支出擴張，為電子與傳產供應鏈提供成長機會。

上半年雖受基期與關稅影響，經濟動能溫和，但下半年在降息延續與財政支持加碼下，私部門支出有望回升，市場轉向樂觀。

野村投信台股團隊預估，台股每股盈餘（EPS）約成長 16%，AI 需求強勁推動企業獲利延續上行，且台股殖利率仍居全球前段班，目前本益比（PE）約 21.4 倍、股淨比（PB）約 2.7 倍，加上企業獲利上修，仍具投資吸引力。投資人不妨依自身風承受度，年底前逐步拉高持股比重，迎接 2026～2027 年長多格局。

看好的產業方面，野村投信表示，半導體仍是明年台股核心，全球晶片龍頭台積電（TSMC）將 AI 五年年複合成長率由 30% 上修至 40%，預估 2029 年 AI 營收可達 2024 年總營收水準，等同翻倍。IDC 預估，今年全球半導體產值達 7,798 億美元，年增 15.9%，其中資料中心成長 33.6%，明年再增 15.6%，五年年複合成長率達 24.9%。

雲端巨頭如微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）亦持續上修資本支出，推動 AI 伺服器出貨量明年年增長 70～80%，帶動台灣供應鏈維持高成長。AI 伺服器擴張推動周邊產業同步成長，電源管理、液冷散熱、PCB、測試設備需求大幅提升。

全球 Battery Backup Unit 市場預估，2025～2031 年年複合成長率高達 65.9%，至 2031 年規模達 71 億美元。測試設備市場因 AI GPU 與 ASIC 晶片需求增加，2027 年規模將達 25 億美元。液冷散熱在今年普及、明年 AI 晶片功耗突破 2000W，推動散熱產業大幅成長。高速傳輸需求則帶動化合物半導體與矽光子技術應用，800G／1.6T 成為 2026 年數據中心主流規格。

AI 應用延伸與新商機方面，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI 應用逐步延伸至消費端，智慧眼鏡在 2026～2028 年快速普及，推升軟板產業產值。語音助理、即時翻譯與 AR 疊加需求，促使硬體小型化、輕量化，軟板需求量與單價同步提升，成為下一波產值提升的核心動能。

網通產業方面，姚郁如進一步分析，AI 帶動 Scale—out Switch 成長，明年 800G／1.6T Transceiver 出貨量大增，數據中心Switch 市場擴張；記憶體產業因 AI 緣故，明年 NAND 供需缺口擴大，光是 AI NAND 占比達 10%，固態硬碟 SSD 取代傳統 HDD 成為主流，供給增幅 15~18% 低於需求 20% 以上，價格走勢偏向有利。

電源產業也將迎來新契機，輝達（NVIDIA）新平台「Rubin」單一機櫃電力需求破 200kW，2027 年 Rubin Ultra 更可能達 1MW，推動高壓 DC 電源櫃產品普及。PSU、PDU、busbar、BBU 及超級電容等零組件需求同步提升，單一櫃電源相關產值顯著增加。AI PCB 亦持續快速擴張，NVIDIA RUBIN 系列伺服器導入 M9 CCL 規格 PCB，推升整體 PCB 價值。

傳產方面，姚郁如表示，美國服飾產業經過兩年半庫存去化，今年初回到健康水準，明年有望回補。加上世足賽由美、加、墨三國聯合主辦，運動品牌營收成長性可望優於全球 GDP。

此外，台灣電力變壓器出口在 2023 年前九月已年增 153%，未來三年展望仍佳，受惠於美國電網汰舊與 AI 耗電需求。金融業則維持穩定成長，受惠於資金環境寬鬆與企業獲利提升，銀行業在利率下降環境下，放款需求回升，保險業受惠於股市上行，資產價值提升。

展望明年，姚郁如建議採「逢回布局、提高持股品質」兩段投資策略：一，鎖定擴產能見度高、接單確定性強、毛利可上修的 AI 供應鏈（液冷、配電、組裝、測試、先進封裝、ASIC、特高壓電源設備）；二，建立缺貨零組件擴產進度事件清單，確認需求能轉化為營收；傳產則關注成衣製鞋補庫週期、金融業穩健增長，及電力設備出口需求。

風險方面，姚郁如提醒需留意三個重點：美國關稅與政策不確定性、先進封裝與 HBM 供給緊平衡，及 ABF 高階載板短缺延續，訂單交期可能遞延；但整體而言，AI 資本支出與 CSP 長約綁定降低了「僅靠敘事」的風險，基本面支撐仍強。明年台股將呈「景氣溫和回升＋AI 長期資本支出驅動＋傳產補庫與事件拉抬」三重奏。

當前，台股估值雖偏高，但在企業獲利上修、資金面偏多、政策面寬鬆下，台股動能仍具延續性。投資人可聚焦 AI 主線與傳產利基，迎接明後年的長多格局。

