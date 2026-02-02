資金市場肯定深科技 新創單年獲投資破千億創10年新高

經濟部今(2)日發布《2025年新創企業白皮書》。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今(2)日發布《2025年新創企業白皮書》，目前全國已有1萬552家新創企業，創造約10.5萬個就業機會，此外，2024年新創獲得投資金額達新台幣1002億元，創近10年新高，反映資金市場對新創發展深科技(deeptech)的肯定。

中企署指出，截至2025年底，全國已有1萬552家新創企業，創造約10.5萬個就業機會，其中278家成功進入公開市場(包含上市、上櫃、創新板、興櫃及創櫃板)；新創企業2024年的整體銷售額成長34%，2025年貨品出口額也成長29.3%，顯示我國新創企業不只在國內市場表現穩定，也逐漸成為對外貿易與創新輸出的重要力量。

白皮書指出，投資趨勢反映出資金市場對新創發展的肯定，國內新創企業投資在2024年突破1002億元，創下近10年新高，投資標的主要集中於健康醫療、生技、能源與AI等具長期發展潛力的領域；企業創投與國發基金持續帶動民間資金投入關鍵科技，強化我國創新投資體系的穩定度與延續性。

中企署續指，觀察新創投入的應用領域，發展重心已由過往偏硬體製造，邁入綠色轉型與數位應用。近年能源、永續環境、金融服務及人工智慧等主題快速竄升，顯示我國新創企業正朝向高科技與高附加價值的方向前進。同時，區域創新發展的特色日益明確，北部聚焦半導體與人工智慧生態系，中部展現精密製造能量，南部則發展智慧港灣、綠能與新興科技聚落，呈現多元且互補的區域發展格局。

中企署亦邀請多家新創企業代表現場分享新創在政策資源支持下如何技術落地與市場拓展的實務經驗，互宇向量、邑流微測、梭易科海洋與帝濶智慧科技，分別於太空、半導體、無人載具與資安等關鍵領域，將深科技(deeptech)創新轉化為具體市場成果。

經濟部指出，中小微企業是我國產業的主體，也是許多新創團隊從技術或產品驗證，走向商業化與規模化的關鍵場域，許多新創最初即以中小微型態起步，透過導入AI應用與跨域合作，逐步成長為具國際競爭力的新創企業。

