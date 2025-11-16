資金急轉空？ 比特幣遇熊市失守9.5萬美元關

比特幣16日早盤短線失守95000美元。（圖／pixabay）

隨著避險情緒升高，投資人從比特幣相關基金撤出近9億美元，幣圈慘遭血洗，導致比特幣14日盤中摜破9.5萬美元大關，幾乎抹平今年來全數漲幅。比特幣於今（16）日早盤短線失守95000美元，9.6萬大關成為短期的「高檔區間」，若從10月初所創高點迄今，比特幣已跌逾兩成。

比特幣持續破底，14日盤中曾暴跌至94508美元低位，比特幣相關ETF當天也淨流出約8.7億美元，創上市以來單日資金流出量次高，這更讓比特幣大幅承壓。根據CoinGlass數據顯示，過去24小時內有超過13億美元的槓桿部位被強制平倉。儘管15日盤中比特幣回升到近9.6萬美元，但市場情緒依然脆弱。

截至收稿，比特幣上漲0.26%，暫報95822.08美元。富蘭克林鄧普頓投資解決方案副投資長高曼（Max Gokhman）指出，目前比特幣拋售與其他風險資產完全同步，但由於波動性更高，加密幣跌幅更大。

SignalPlus合夥人奧古斯丁（Fan Augustine ）提到，比特幣自美國總統川普就職以來已轉為負報酬，加密幣市場總市值也回到年初水準，目前技術面支撐價位落在9萬美元初段，市場情緒短期內恐持續低迷。

另外，長期購入比特幣儲備的Strategy執行長Michael Saylor 今日在社交平台X發文表示：「想要坐上火箭，就要準備承受強大重力。」，Strategy深陷熊市不僅沒有賣出比特幣的想法，而且還在繼續敲進，且買入數量可觀，並將在明（17）日公佈具體的細節。

