資金換檔！00990A掛牌首周投資人數暴衝居冠 ！人氣力壓被動ETF

股市配圖。廖瑞祥攝



投資人資金轉向，AI主題上位，據集保結算所最新統計，上週剛掛牌的主動元大AI新經濟(00990A)，上市首周投資人數激增1.7萬人衝上冠軍，強勢擠下熱門台股主動式ETF，AI浪潮資金持續延燒。

集保結算所統計至12/26最新資料顯示，單周投資人數新增最多前三名，依序為主動元大AI新經濟(00990A)周增1.7萬人、主動復華未來50(00991A) 周增1.6萬人，期元大道瓊白銀(00738U)周增逾兩千人。

人氣增長也與漲幅相關，主動元大AI新經濟(00990A)掛牌後四個交易日累積大漲9.2%，同期間主動復華未來50(00991A)上漲5.2%，期元大道瓊白銀(00738U)更大漲14.8%。

法人分析，AI投資賽道已成趨勢，全球股市動能聚焦AI，首富馬斯克更預言AI將幫助美國實現GDP「雙位數增長率」。在這波AI浪潮下，聯準會已將生產力提升納入經濟前景評估。各大軟硬體廠商皆投入大量資金於AI研發，各國政府更視AI為國家重要戰略，預期將持續推動AI發展及應用落地。

主動元大AI新經濟(00990A)研究團隊表示，AI無疑是現階段科技投資最明確主軸，能脫穎而出的領導企業將進入擴大實質獲利階段，除了AI基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。

