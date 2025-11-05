資金死守不放 除了金居外 這檔不到30元有貓膩

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：凱崴公司官網

凱崴(5498)受惠於AI伺服器用載板厚度大增，帶動市場對高強度鑽針與專業代鑽服務需求同步上升，稼動率持續提升，將使得毛利率也同步攀升，目前產業已出現緊張跡象，公司下半年可望拼轉虧為盈。

凱崴主要經營電鍍液乾膜鑽頭等印刷電路板原料之設計製造加工買賣業務。印刷電路板專用機之設計、製造、買賣業務。其產品與服務包含PCB 切削刀具、原材料代理、代工服務、設備/自製機台…等

日前法說會公司表示，目前整體訂單能見度清晰，包含伺服器、低軌衛星以及AI相關載板與HDI需求，進入到傳統電子旺季加持下，整體市況較上半年明顯轉好，營運動能延續至2026年，樂觀看待。

隨者伺服器厚度與硬度提升，也使得單支鑽針使用壽命縮短，過去一支鑽針可經多次研磨再利用，然後目前相關產品僅能研磨1~2次便需報廢，使得鍍膜鑽針及高精度長刃鑽針，成為工具機耗材市場的新一波成長動能。

為了因應產能，凱崴目前月產能約1,500萬支，並預計明年第一季前擴充至2,000萬支以上，泰國新廠已開始進駐設備，首期以鑽孔代工為主。目前原料壓力仍是挑戰，因中國大陸嚴格管制出口，加上供應吃緊，過去一年價格已翻倍，日本材料供應商也陸續通知漲價並減量供應。公司表示將透過技術改良與多元採購，確保擴產後供貨無虞。

累計前三季營收達10.02億，較去年同期增加14.69%

▲圖片來源：CMoney 5498 凱崴 K線圖

操作觀察-今日成為市場相對抗跌股，佈局以今日低點即可，守穩先前大漲趨勢，後續指數回溫以及市場族群同步留意可以特別注意。

