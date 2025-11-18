資金流向大解密！電動車指數換血 必看5進5退個股

財經中心／師瑞德報導

台灣指數公司公布「電動車報酬指數」定審結果：南電、金像電、貿聯-KY等五檔電子強勢股獲納入！同時，矽力*-KY、巧新等五檔股票遭剔除。本次成分股變動於11月19日生效，預期將引發相關被動式基金的資金調整，對被納入的智慧移動新寵，將注入強大動能。（示意圖／PIXABAY）

台灣指數公司18日公布多項指數的定期審核結果，其中最受市場關注的「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet智慧移動與電動車報酬指數」成分股變動最大。本次變動將自2025年11月18日（星期二）交易結束後生效，亦即自11月19日（星期三）起正式反映於市場交易。

電動車指數迎新血：納入五檔強勢電子股

本次成分股納入共計五檔，主要集中在電子零組件與科技服務領域，顯示指數追蹤的焦點正持續向高階電子供應鏈集中。新納入的成分股包括：百達-KY (2236)、金像電 (2368)、貿聯-KY (3665)、時碩工業 (4566)、以及 南電 (8046)。法人分析，這些新血的加入，有望使指數更精準地捕捉電動車及智慧移動產業鏈中，高速運算、電源管理與連接器等關鍵環節的成長動能。

舊愛遭剔除：矽力*-KY、嘉澤等五檔出局

與此同時，指數也同步刪除了五檔成分股，這些變動往往引發被動型基金的拋售壓力。本次刪除名單包括：巧新 (1563)、嘉澤 (3533)、豐祥-KY (5288)、世界 (5347)，以及市場矚目的權值股矽力*-KY (6415)。市場普遍認為，權值股如矽力*-KY 的剔除，凸顯指數在追蹤未來趨勢時的嚴格篩選標準。

多檔主題 ETF 同步調整

除了電動車指數外，臺灣指數公司亦公告了多檔主題型指數的定期審核結果，包括與金融商品連動的指數，如「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」（元大台灣價值高息 ETF 00940）、「臺灣指數公司特選臺灣趨勢動能高股息指數」（野村趨勢動能高息 ETF 00944）、「臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數」（兆豐台灣晶圓製造 ETF 00913）等。儘管各指數調整內容不同，但均將在同日（11月19日）生效，預期將在短線交易中引發被動式資金的同步調整。

