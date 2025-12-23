資金湧往投級券ETF 00942B規模大增近6成

【記者柯安聰台北報導】美國聯邦準備理事會（Fed）11日如外界預期再次宣布降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至3.50%-3.75%，連續三度降息，就歷史經驗來看，Fed降息將為投資級債券帶來大利多，資金看好降息後的漲升行情，加上為提升股市波動時的防禦力，近期紛紛卡位投資級債券ETF。據統計，9/17美國降息以來，包括00942B、00950B、00836B、00761B、00984B等5檔投資級債券ETF規模增幅高居前5大，其中，00942B規模大增逾6成表現最搶眼。









據統計，台灣掛牌之高評級債券ETF自9/17美國降息以來規模增幅持續擴大，其中以00942B台新美A公司債20+增長近6成最為迅速，台新投信表示，00942B的優勢在於是市場上少有的20年期以上公司債券，而且篩選的都是債券面額流通在外10億美元以上的大公司，在市場波動較為劇烈時，大公司的獲利及現金流往往能承受較大波動，這是近期投資人最在乎的特徵，因此近期買氣熱絡。



台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(00942B)研究團隊表示，根據美系投資銀行統計，近期資本市場波動加劇，資金流出信評較低的非投資等級債券，反之投資等級債券的升降評比重保持穩定，基金及ETF等資金於利率彈升時仍勇於搶進長天期投資等級公司債，除能享受較美國政府公債更高的殖利率外，亦能於市場大幅波動時提供給投資人更安全的債券選擇，並於降息循環之時還能吃到價格上漲的紅利。（自立電子報2025/12/23）