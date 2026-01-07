資金瘋捧電子股！發行「金隆ETF」救遺珠 金管會主委回應了

台股8成資金瘋電子股，立委喊發行「金隆ETF」救遺珠。（圖：motionelements）

台股衝上3萬點，連日創新高，但4成個股低於國安基金進場的股價。國民黨立委賴士葆今（7）日拋出，針對未被市場重視、非電子股等好的股票，是否可以發行「金隆ETF」、「遺珠ETF」或「珍珠ETF」？金管會主委彭金隆強調，「想法很好，台灣有很多很好的產業。」

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會、國發會等官員，就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告，金管會主委彭金隆出席答詢。

立委賴士葆指出，國安基金去年4月9日進場，截至今年1月5日大盤漲75％，超過大盤漲幅只占上市公司12％左右，股市8成集中在晶片和半導體股，4成個股低於去4月後國安基金進場的股價，建議證券交易所應為非電子、好的股票發行「金隆ETF」、「遺珠ETF」。

賴士葆強調，這些非電子傳產類股本益比很低，很值得投資，台灣股市極端扭曲，也會造成貧富差距惡化。

彭金隆說明，科技趨勢下，日、韓也有同樣問題，想法很好，市場有機會會考慮，此外，因應產業結構調整，金管會會盡量做到資訊完整。

