資金簇擁PCB、被動元件 台股終場漲162點

[NOWnews今日新聞] 美國股市週二漲跌互見，其中在美國有望結束史上最長政府關門的樂觀情緒推動下，道瓊指數上漲逾1%，不過在輝達領跌之下，費半指數下跌逾2%，不過台北股市今（12）日回神走高，開盤上漲68.52點、來到27853.47點，盤中在電子股領漲下，站回28000點整數關卡，一度來到28071.76點，不過最後一盤摜入賣壓，終場上漲162.14點或0.58%，收在27947.09點，成交量為5613.23億元。

中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.4點、來到257.1點，終場上漲2.12點或0.83%，收在258.82點，成交量為1330.05億元。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、旺宏、台玻、南亞科、定穎投控；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、定穎投控、力積電、鴻海。

權值股全數走高，權王台積電以1470元盤上開出，雖然早盤一度翻黑，但在買單挹注下，最高一度來到1485元，終場上漲10元或0.68%，收在1475元，挹注大盤指數就有81點；鴻海同樣震盪後走高，終場上漲4.5元或1.83%，收在251元，挹注大盤指數就有19點。

鴻海走高之際，帶動鴻家軍一同走強，位速、乙盛-KY上漲逾7%，鴻華先進-創受惠於市場傳出有意自裕隆集團手中收購「納智捷（LUXGEN）」品牌，今日上漲逾4%，訊芯-KY、GIS-KY上漲逾3%，單井、陽程、群創、瑞祺電通、台揚、榮創上漲逾2%。

今日漲價概念股持續走強，PCB概念股表現強勁，建榮、富喬、台玻、尖點、金像電、德宏、合正攻上漲停板，台燿上漲逾7%，定穎投控、嘉聯益、新復興、金居、台虹上漲逾6%，易華電上漲逾5%。

被動元件也有買單挹注，鈞寶、九豪攻上漲停價，華容、立敦上漲逾7%，千如上漲逾6%，光頡上漲逾3%，大毅、天二科技、日電貿、蜜望實上漲逾2%。

此外，國際手機大廠宏達電今日早上公布財報，前三季相較去年同期虧轉盈，EPS達7.88元，帶動今日開盤強攻漲停價51.7元，也拉抬同族群個股走高，英濟同步攻上漲停價43.25元，大量上漲逾6%，澤米、義隆、鈺創上漲逾4%，光鋐、達邁、GIS-KY上漲逾3%。

而台塑四寶再迎利多，DDR4記憶體供應吃緊帶動價格走揚，南亞科股價飆漲，被證交所列入注意股，其大股東台塑、台化、台塑化11日同步公告完成第2輪處分動作，並宣布啟動第3輪處分計畫，預計再各出售1萬8972張，消息帶動股價走強，南亞攻上漲停價49.8元，台化、台塑化上漲逾5%，台塑上漲逾3%。

