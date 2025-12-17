資金轉進防禦族群 金融股表態大漲! 中信金、永豐金盤中勁揚創新高

股市配圖。廖瑞祥攝



在大盤反彈、資金轉向防禦型標的帶動下，金融股今（12/17）日成為盤面撐盤主力，其中中信金（2891）、永豐金(2891)強勢表態，盤中分別大漲逾5%、近4%，股價創歷史新高，台新新光金(2887)更是一馬當先，盤中漲幅達6.98%漲幅居類股之冠。

美國最新就業數據呈現分歧，美股主要指數週二漲跌互見，台股今日延續反彈走勢，盤中一度上漲逾200點，力守月線約27,627點之上。不過，午盤台積電拉回平盤，加權指數漲幅收斂至約100點，盤勢由金融股主導，由中信金(2891)、國泰金(2882)、台新新光金(2887)合力貢獻主要漲幅。

受到AI泡沫化議題影響，電子權值股今天暫時休息，市場資金輪動至非電族群，金融股更是挺身而出，成為盤面亮眼族群。專家指出，上市13家金控今年前11月合計大賺5,604億元，為2026年配息能力增添想像空間，在AI題材出現隱憂之際，高配息題材吸引資金進場。

金融股今天全面接棒撐盤，台新新光金盤中漲幅居冠，中信金、國泰金、永豐金等均罕見出現明顯漲幅，成功吸引資金轉進，金融類股指數一度突破2400點，漲幅高達2.34%，居各大類股之冠。

在美股科技股財報雜音不斷、AI前景疑慮升溫下，市場短線風險偏好降溫，資金轉向金融等防禦型族群，金融股在高股息題材與獲利穩健支撐下，成為持續扮演台股穩盤關鍵角色。

