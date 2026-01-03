資金鏈全面斷裂 國際知名車廠宣告破產「欠薪停產」

曾被視為中國高端自主品牌起點的觀致汽車（Qoros Auto），因資金鏈全面斷裂、長期無法清償債務，正式遭債權人向法院申請破產。（示意圖／翻攝自pexels）





曾被視為中國高端自主品牌起點的觀致汽車（Qoros Auto），因資金鏈全面斷裂、長期無法清償債務，正式遭債權人向法院申請破產。這家累計投入超過500億人民幣的車廠，最終留下的是高達350多億元的股權凍結紀錄，以及逾3000筆企業風險與司法資訊，信用體系形同崩解。

觀致汽車（Qoros Auto）因資金鏈全面斷裂、長期無法清償債務，正式遭債權人向法院申請破產。（圖／翻攝自全國企業破產重整案件信息網）

據陸媒報導，觀致汽車成立於2007年，由奇瑞汽車與以色列量子基金共同打造，初期即以「不計成本」的研發策略打響名號，網羅大量歐洲汽車工程與設計人才。2013年推出的觀致3，更在歐洲新車安全評鑑（Euro NCAP）中奪下罕見高分，一度被視為中國品牌進軍高端市場的重要里程碑。

然而技術與安全表現並未成功轉化為銷售動能，受限於偏高的定價策略與模糊的品牌定位，觀致在中國市場始終找不到清楚的消費族群。2014年至2016年期間，銷量連年低迷，三年合計虧損高達66億人民幣，也讓原本承載奇瑞「高端夢」的觀致，逐漸成為財務負擔。2017年，寶能集團以66.3億人民幣入主觀致，取得控股權，企圖以資本與體系資源重新盤活品牌。

隨著寶能自身陷入資金困境，相關輸血隨即中斷，觀致營運迅速惡化。（示意圖／翻攝自pexels）

隔年觀致銷量一度出現超過三倍的年增幅，但外界很快發現，成長主力來自寶能旗下共享汽車平台「聯動雲」的大量內部採購，實際市場需求並未改善。隨著寶能自身陷入資金困境，相關輸血隨即中斷，觀致營運迅速惡化。裁員、欠薪、停產接連發生，企業最終成為多起司法案件中的被執行人。法院資料顯示，截至2025年底，觀致名下遭凍結與執行的金額已超過350億人民幣。

隨著經銷與售後體系瓦解，維修據點關閉、零件供應中斷，車主面臨「有車卻無法修」的窘境。（示意圖／翻攝自pexels）

更具象徵性的是，這個曾高喊對標賓士、寶馬、奧迪（BBA）的品牌，在2023年全年銷量竟不足百輛，幾乎從市場中消失。觀致的倒下，不僅是單一企業經營失敗，也對產業鏈造成實質衝擊。由於長期拖欠貨款，上千家供應商資金周轉受阻，最終只能透過司法途徑自保。法院受理的相關債權案件，成為壓垮觀致的最後一根稻草。另一方面，全中國的觀致車主也陷入困境。隨著經銷與售後體系瓦解，維修據點關閉、零件供應中斷，車主面臨「有車卻無法修」的窘境。

