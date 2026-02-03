資金青睞高股息 00878湧10萬日成交量

【記者柯安聰台北報導】聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，由於新任聯準會主席華許對於利率政策立場尚未明朗，導致2月首個交易日台股加權指數即受國際局勢影響，終場下跌439點或1.37%。國泰投信分析，儘管主計總處發布台灣去年第4季GDP年增率達12.7％，且AI科技出口動能可望支撐2026年台灣GDP年增率挑戰4％以上，在股價處於高位之際，投資人應更注重「風險分散」。



具備「攻守兼備」特質的國泰永續高（00878）近期成交量明顯放大，2日更湧入單日10.2萬張成交量佳績，投資人趁勢逢低加碼，並公布最新一期收益分配期前公告，再次引發市場討論，本次00878除息日為2/26，最後買進日為2/25。



國泰永續高股息基金經理人江宇騰表示，00878之所以能在波動環境中展現高度韌性，核心關鍵在於其「落實產業均衡配置」的選股邏輯。成分股配置於半導體業族群約24.91%、電腦及週邊設備業15.45%，精準卡位全球AI浪潮核心，從晶圓代工到下游系統組裝，完整掌握科技成長轉型的長線紅利，在積極參與成長動能的同時，00878同時配置了約34.93%的金融保險類股，在市場情緒轉趨謹慎或出現修正時，可望發揮強大的「下檔保護」功能，成為支撐投資人持股信心的中流砥柱。



江宇騰指出，金管會日前公布金融三業去年全年自結稅前盈餘為新台幣9880億元，為歷史上第2高，顯示金融業維持榮景，不僅強化了00878的資產底蘊，也意味著2026年的息收回饋高度可期。00878採取季配息機制，深受投資人青睞，截至2025年12月，00878受益人數已達175萬4709人，基金規模攀升至新台幣4602.33億元，1月份更一度突破4700億元，創成立以來新高。



展望後市，國泰投信ETF研究團隊強調，根據國發會最新資料，台灣景氣燈號睽違1年再度轉為紅燈，數據主要由製造業景氣與工商服務業工時回升所帶動。這背後更有兩大驅動力，第一，AI及雲端服務商機帶動的高階製程需求依然強勁；第二，隨著市場對全球關稅政策的調適，不確定性正逐漸淡化。然而，投資人仍需保持警惕。2026年全球經濟仍面臨多重變數，包括美國新任政府關稅政策的具體落地進展，以及AI應用能否如期轉化為實質企業效益，都將牽動全球股市表現。（自立電子報2026/2/3）