資金風向大風吹 日本不動產商機浮現
【記者柯安聰台北報導】上周美股市場進入修正階段，科技股賣壓沉重，美股主要指數與台股大盤連日下跌，市場雜音再起，但周四(19日)受到美光財報激勵，美股自低點反彈，加上11月CPI遠低於預期，AI概念股領頭吹起反攻號角，周五(20日)美國主要指數齊揚，帶動22日台股開盤衝上28000點。對此，國泰投信提醒，2026年時逢美國期中選舉、聯準會人事異動，以及AI競爭白熱化促使產業鏈面臨重塑風險等不確定性因素，股市仍有震盪可能，建議投資人可適時分散資產至不同類別，包括股票、債券，以及黃金、數位資產或不動產等去美元化資產，避免過度集中於單一個股、產業甚至貨幣，以建構多元化佈局。
國泰投信ETF研究團隊指出，近年來新興市場與海外不動產等資產類別也逐漸受到關注。以日本不動產市場為例，受惠於就業需求提升及觀光人潮湧入，日本經濟近年出現回溫跡象，觀察疫情後的2021年至2024年GDP年均複合成長率達1.2%，遠高於1994年至2020年的0.7%，尤其在新任首相高市早苗上任後，其推動的高市經濟學，更是承繼過去安倍晉三提出的安倍經濟學，聚焦物價通膨、經濟強化與國防外交三大核心，以寬鬆的財務政策來打造經濟正向循環，並且將國防、AI、半導體列為重點發展項目，有望為日股後市注入強勁成長動能，也帶動商用不動產需求增加，投資人可適時關注日本不動產投資信託基金（J-REITs）等多元投資機會。
國泰日經225（00657）基金經理人游凱卉表示，日本經濟復甦推動東京首都圈辦公室需求逐年攀升，空置率顯著下降。東京作為全球企業進入亞州市場的重要戰略據點，吸引大量投資，半導體產業獲日本政府背書，列為國家戰略產業，日本經濟產業大臣赤澤亮正更喊出半導體自給自足的目標，帶來龐大就業機會，預期將如台積電在熊本市建廠一般，提早開始拉抬可能建廠地點的房價與租金。對商用不動產投資人而言，也意味著東京等重點城市的租金具有隱藏上漲潛力，投資人可適時佈局來搶進後市增值空間。
游凱卉指出，日本不動產市場自2023年以來持續吸引海外資金進駐，金額更逐年成長，今年累計至前3季金額已達1.78兆日圓，遠超2024年全年1.2兆日圓紀錄。因此除了透過ETF 00657來捕捉日本最具競爭力的科技、金融、消費、原物料、設備、基礎設施等6大領域，捕捉高市經濟學受惠產業，建議投資人可透過00657來佈局日本市場之餘，也可評估將日本不動產投資信託基金（J-REITs）等相關標的納入投組配置。（自立電子報2025/12/22）
