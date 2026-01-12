資金鬆綁！投信投資上限放寬至10%，創新板迎市場結構轉折

企業基本面搭配資金活水挹注，才能充分顯現市場價格。臺灣創新板（tib）近期調整規則，放寬投信投資單一創新板股票上限，改與一般板一致，最高可達基金淨值的 10%。這項變革將帶來可觀的資金潛力，有助於提升創新板整體流動性、交易結構趨向穩定，降低短線情緒對市場價格的影響，推動創新板朝更成熟、理性的市場方向發展。

（圖片來源：Getty Images）

創新板自2021年推出以來，即使投信看好創新板企業，仍受限於投資單一創新板股票的比例偏低，資金多半只能小試水溫，對被投資的企業、創新板市場、甚至是該基金本身，都難以產生實質的影響。

廣告 廣告

隨著臺灣證券交易所持續精進與改革創新板制度，現在投信投資創新板的相關規則已放寬，投信若投資單一創新板股票，其上限調整為與一般板相同，最高可占基金淨值10%。

根據投信投顧公會統計，截至2025年11月底，台灣境內投信公司所發行管理的基金總規模已突破11.12兆元，並連續多個月創下新高。在國人愈發重視投資理財、長期布局觀念逐漸普及的背景下，放寬投信投資創新板的限制，並非只是「多一點彈性」，而是代表著可觀的資金潛力，創新板也將因此迎來結構性的改變。

資金參與條件改善，創新板運作形成正向循環

主要原因在於，投信與短線資金不同，投信在布局時，其配置具有紀律性、且持有期間較長、會隨基金指數或策略調整，而非因一時情緒進出。這類相對穩健的資金，對市場將產生3個面向的影響，包含流動性、交易結構、以及市場成熟度。

從流動性來看，這項規則的放寬，將帶來穩定且持續的買盤，有助於提升交易活絡度；交易結構也會因此調整，買賣力量更趨均衡，波動不再完全由短線資金主導；如此一來，市場成熟度也將逐步提升，創新板的價格形成機制將更接近一般板市場，有助於提升其他法人與投資人的參與意願，形成正向循環。

另外，從投資人的視角來看，想要參與創新企業的成長，在篩選上並非易事。不過，市場上有不少主題型的基金或ETF，譬如AI、電動車、智慧醫療、半導體等領域，這類基金或ETF，較有機會將創新板企業納入觀察與配置名單。

一旦這些基金或ETF將創新板股票納入投資池，意味著這些創新企業獲得專業機構的認可，投資人可以站在「巨人的肩膀」上，一同研究相關標的，或透過基金、ETF的方式間接參與，這都為投資人提供了一定的參考價值。

隨著投信投資的限制鬆綁，創新板迎來結構性的改變，市場運作逐步朝向更成熟、理性的方向發展，價格也更能反映企業的中長期基本面。對投資人而言，創新板不僅是參與前瞻創新企業成長的管道，也可透過觀察專業法人的資金配置，更深入理解創新產業的發展趨勢與市場脈動。

（本文與證交所合作）

看更多「創新望遠鏡 發掘下一個獨角獸」專題內容