賈吉５獲美聯銀棒獎
本報綜合外電報導
美國職棒大聯盟（MLB）公布美國聯盟「銀棒獎」名單，紐約洋基賈吉5度榮膺此銜，西雅圖水手強打拉利則是首度開張。
據報導，大聯盟自1980年起設立銀棒獎，表揚美國聯盟和國家聯盟各個守備位置進攻表現最佳球員，包括3名外野手、1名指定打擊及1名工具人，獲獎者由各隊總教練與教練選出。
今年美國聯盟銀棒獎得主來自8支球隊，其中有6名球員首次獲此殊榮。洋基第2次榮膺美聯年度最佳進攻球隊。
賈吉本季在洋基核心打線再次展現驚人火力。他拿下生涯首個打擊王，並以0.331打擊率、0.457上壘率與0.688長打率領先大聯盟；他本季同時轟出53支全壘打，貢獻114分打點。
賈吉連續2年獲得銀棒獎，並在過去5年中4次獲此殊榮。他總獲獎數已有5次，目前與吉特、卡諾，波沙達以及溫菲德並列洋基隊史紀錄。
拉利今年賽季大放異彩，拿下無數榮譽，包括首次入選全明星、全壘打大賽冠軍，以及帶領水手時隔24年再次奪得美聯西區冠軍。他全季以60支全壘打與125分打點領先大聯盟。
奧克蘭運動家新秀柯茲今年橫空出世，他擔任一壘手出戰僅117場，整體攻擊指數高達1.002，貢獻多達36支全壘打。
美聯銀棒獎完整得獎名單：
捕手：拉利，水手（首次得獎）
一壘手：柯茲，運動家（首次得獎）
二壘手：齊澤姆，洋基（首次得獎）
三壘手：拉米瑞茲，克里夫蘭守護者（第6次得獎）
游擊手：小維特，堪薩斯市皇家（第2次得獎）
外野手：賈吉，洋基（第5次得獎）；巴克斯頓，明尼蘇達雙城（首次得獎）；葛林，底特律老虎（首次得獎）
指定打擊：斯普林格，多倫多藍鳥（第3次得獎）
工具人：麥金斯崔，老虎（首次得獎）
年度最佳進攻球隊：洋基（第2次得獎）
其他人也在看
洋基賈吉5獲銀棒獎 水手拉利首度開張
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）今天公布美國聯盟「銀棒獎」名單，紐約洋基賈吉（Aaron Judge）5度榮膺此銜，西雅圖水手強打拉利（Cal Raleigh）則是首度開張。中央社 ・ 17 小時前
教士Tatis Jr.二度封王！皇家主戰游擊首奪白金手套 小熊與遊騎兵守備稱霸
大聯盟今（8）日公布白金手套獎：國聯由教士外野手Fernando Tatis Jr.奪下生涯第二次；美聯得主為皇家游擊Bobby Witt Jr.首度獲獎。白金手套自2011年設立，從各守位金手套得主中票選單一年度防守最傑出的球員；年度金手套隊伍則由小熊與遊騎兵入選。鏡報 ・ 15 小時前
MLB》國聯銀棒獎出爐 大谷翔平4度獲獎、Juan Soto收生涯第6座
MLB美國職棒大聯盟2025年銀棒獎（Silver Slugger Awards）名單出爐，其中洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平、紐約大都會Juan Soto等人皆名列其中。銀棒獎由MLB各隊教練與總教練投票選出，頒給國聯與美聯各守位最佳打者，包括3名外野手與1名工具人，同時每聯盟也會頒出「年度最佳攻擊球隊」。以下為2025年國聯銀棒獎得主名單：Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
黑豹旗／陽明領先平鎮卻成一場空 還原比賽遭沒收事件經過
黑豹旗8日由陽明高中面對平鎮高中的比賽出現爭議，在3局時平鎮高中提出抗議，現場裁判認定陽明高中休息室內有其餘人員因此總教練尹德融遭判出場，比賽也因此遭取消，直接裁定平鎮高中獲勝。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
超級不爽！加拿大嘻哈歌手嘲諷大谷三振跪地！道奇羅哈斯：侮辱最偉大球員
體育中心／綜合報導道奇在世界大賽擊退藍鳥完成衛冕霸業，7場比賽可說是讓全世界球迷都扣緊心弦，但期間加拿大嘻哈天王德瑞克（Drake）一度於IG放大谷翔平遭到三振跪地照片，同時還寫下嘲諷字句，對此道奇老將羅哈斯（Miguel Rojas）在受訪時坦言他們全隊都看到了，而且「非常不爽」Drake這樣污辱大谷。FTV Sports ・ 15 小時前
MLB銀棒獎揭曉 大谷翔平3連霸生涯4度獲殊榮
（中央社紐約6日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB今天公布國家聯盟「銀棒獎」名單，洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平連續3年獲得銀棒獎，也是生涯第4度獲此殊榮。紐約大都會外野手索托則是第6次得獎。中央社 ・ 1 天前
MLB／銀棒獎公布！大谷翔平連3年獲獎 生涯累積4座
MLB／銀棒獎公布！大谷翔平連3年獲獎 生涯累積4座EBC東森新聞 ・ 1 天前
MLB／「村神來了」村上宗隆入札挑戰大聯盟 洋基在內6隊對他有興趣
「村神來了」！日職246轟強棒村上宗隆確定透過入札制度挑戰大聯盟。30支球隊有45天的議約權可以網羅這位2023年WBC冠軍隊成員。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
#F1 Bortoleto發生嚴重事故！在比賽終了前發生嚴重撞擊 整台車支離破碎今晚的Sauber可能要去拜拜啦#聖保羅衝刺賽
▶️【加入會員按鈕】 https://www.youtube.com/channel/UC3P83RUWwKbZ4bkhNti4ZuQ/join ---------------------------------------------------------------------------- 【YouTube會員賽事直播權益】 🌟IOS系統會被收取額外手續費🌟 加入「緯來NBA會員」NT 100會員🌟含以上 🏀 2025-26 NBA 例行賽 台灣獨家播出 (VOD 7 天) 🏀 2025-26 東亞超級聯賽 加入「緯來全賽事會員」NT 250會員🌟含以上 🏎 2025 ＷRC 世界拉力錦標賽 🏍2025 MotoGP 世界摩托車錦標賽 🏍2025 WorldSBK 世界超級機車錦標賽 🏍2025 Supercars 超級房車錦標賽 加入「緯來VIP」NT 4800會員🌟 🏀 轉播賽事通通有 🏀 專屬福利 ⚠ 特別提醒 Special Notice 🔺加入該等級後，會員同時享有所有較低等級之福利。 Upon joining this tier, members are also entitled to all benefits of lower tiers. 🔺部分比賽因版權限制，僅限台灣觀看。 Due to copyright restrictions, some games are exclusively available in Taiwan. 🔺NBA 因版權限制，賽事回放僅限 7 天。 Due to copyright restrictions, NBA game replays are available for 7 days only. 🔺建議使用電腦版或網頁版加入會員，避免遭手機系統收取額外手續費。 It is recommended to join via the desktop or web version to avoid additional fees charged by mobile systems. ---------------------------------------------------------------------------- 追蹤 訂閱 緯來體育台相關平台讓你體育消息不間斷 更多好康有趣的都在這 ! ✎緯來體育台Instagram【https://www.instagram.com/vlsports_official/】 ✎緯來體育台官方粉絲團【https://www.facebook.com/vlsports 】 ✎緯來體育台LINE官方帳號【https://goo.gl/bb7hsc 】緯來體育台 ・ 5 小時前
NBA》詹皇獲准參加籃球對抗訓練 生涯紀錄恐將宣告終結
原本預計11月中旬從坐骨神經痛傷勢復原登場的湖人「小皇帝」詹姆斯，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞7日爆料，目前已經獲准參加球隊籃球對抗訓練，然後在未來1到2周之後才能評估傷情，他的下一步將是正式參加5對5對抗訓練，不過如此一來，詹皇的連續21季獲選NBA年度陣容的歷史紀錄，恐怕將在本季宣告終結。中時新聞網 ・ 1 天前
74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光
74歲影帝傳死訊！暴瘦現身、滿臉斑白鬍鬚現況曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
MLB／季後賽出戰13場沒拿過球棒 道奇外野手迪恩轉戰巨人
28歲外野手迪恩（Justin Dean）剛替道奇隊奪下世界大賽冠軍，今天就確定轉隊，巨人隊決定認領他的合約，也認領左投桑馬丁（Reiver Sanmartin），為了騰出球員空間，指定讓渡右投...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
台．北．新．餐．廳－信義區新增飯店級中餐廳！「芯聚苑」燒臘、港點與新派中菜皆誘人
在烤鴨腹中和提味甜麵醬中加了金棗乾，並用新鮮鳳梨塊搭配小黃瓜條和蔥白絲，搭配鴨皮鴨肉作為「片皮鴨卷」內餡；在蒸燉的「廣式清湯佛跳牆」湯盅上覆蓋荷葉「吸油」。這是台北信義區Att Valley內全新中餐廳「芯聚苑」菜單上的菜式。11月7日正式試營運的「芯聚苑」，內場廚房除配置有炒鍋、叉燒與港點「三本柱」外，且主廚團隊成員皆系出五星級飯店，所以底氣足、「食」力夠， 故能以「旗艦級」規格與「經典傳承×味覺革新」的品牌理念插旗高端美食一級戰區台北信義區。工商時報 ・ 1 天前
MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害
西武獅投手今井達也今年持續繳出王牌等級身手，稱霸日職後的下一步，他傳出有意透過入札制度挑戰大聯盟，前西武洋砲麥金農（David MacKinnon）得知消息後決定站出來替他背書，認為他的能力更勝山本由伸及佐佐木朗希。中天新聞網 ・ 13 小時前
MLB》Judge領軍的洋基 連2年獲銀棒獎最佳打擊球隊
紐約洋基外野手Aaron Judge、二壘手Jazz Chisholm Jr.今天雙雙獲得美聯銀棒獎肯定，是美聯2支有2名球員得獎的球隊之1，而在他們的帶領下，洋基也連2年獲選年度最佳打擊球隊。TSNA ・ 19 小時前
MLB》大谷、山本掀「日本旋風」！村上宗隆合約上看47億
隨著大谷翔平與山本由伸在本季聯手締造世界大賽二連霸、雙雙展現頂尖身手，大聯盟對日本球員的評價水漲船高，越來越多球團願意開出鉅額合約搶人。如今，日職養樂多燕子隊重砲村上宗隆確定於季後透過入札制度挑戰大聯盟，成為下一位備受矚目的日籍巨星。中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 15 小時前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
PLG／來台灣只打1場 半獸人合約被歐洲球隊買斷！3Q台鋼獵鷹
台鋼獵鷹7日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中的「買斷條款」逃脫和獵鷹的合約，半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員和經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 15 小時前