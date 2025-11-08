大聯盟7日公布美聯「銀棒獎」名單，紐約洋基賈吉5度榮膺此銜。（圖取自x.com/MLB）

本報綜合外電報導

美國職棒大聯盟（MLB）公布美國聯盟「銀棒獎」名單，紐約洋基賈吉5度榮膺此銜，西雅圖水手強打拉利則是首度開張。

據報導，大聯盟自1980年起設立銀棒獎，表揚美國聯盟和國家聯盟各個守備位置進攻表現最佳球員，包括3名外野手、1名指定打擊及1名工具人，獲獎者由各隊總教練與教練選出。

今年美國聯盟銀棒獎得主來自8支球隊，其中有6名球員首次獲此殊榮。洋基第2次榮膺美聯年度最佳進攻球隊。

賈吉本季在洋基核心打線再次展現驚人火力。他拿下生涯首個打擊王，並以0.331打擊率、0.457上壘率與0.688長打率領先大聯盟；他本季同時轟出53支全壘打，貢獻114分打點。

賈吉連續2年獲得銀棒獎，並在過去5年中4次獲此殊榮。他總獲獎數已有5次，目前與吉特、卡諾，波沙達以及溫菲德並列洋基隊史紀錄。

拉利今年賽季大放異彩，拿下無數榮譽，包括首次入選全明星、全壘打大賽冠軍，以及帶領水手時隔24年再次奪得美聯西區冠軍。他全季以60支全壘打與125分打點領先大聯盟。

奧克蘭運動家新秀柯茲今年橫空出世，他擔任一壘手出戰僅117場，整體攻擊指數高達1.002，貢獻多達36支全壘打。

美聯銀棒獎完整得獎名單：

捕手：拉利，水手（首次得獎）

一壘手：柯茲，運動家（首次得獎）

二壘手：齊澤姆，洋基（首次得獎）

三壘手：拉米瑞茲，克里夫蘭守護者（第6次得獎）

游擊手：小維特，堪薩斯市皇家（第2次得獎）

外野手：賈吉，洋基（第5次得獎）；巴克斯頓，明尼蘇達雙城（首次得獎）；葛林，底特律老虎（首次得獎）

指定打擊：斯普林格，多倫多藍鳥（第3次得獎）

工具人：麥金斯崔，老虎（首次得獎）

年度最佳進攻球隊：洋基（第2次得獎）