賈國龍要「魚死網破」? 西貝同時關閉102店 逾4,000員工恐「被離職」

近期有消息稱，西貝將一口氣關閉中國境內 102 間分店，預估超過受影響員工人數可能超過 4000 人。 圖：翻攝自 騰訊網 鞭牛士

[Newtalk新聞] 中國西北菜餐飲連鎖企業西貝日前爆發「預製菜風波」，隨後遭大批中國網友抵制，品牌形象嚴重受損。近期有消息稱，西貝高層召開內部會議，決定同時關閉全國範圍內 102 間分店，預估受影響員工人數可能超過 4000 人。隨後，西貝創始人賈國龍也透過社群媒體公開證實了相關消息。有中國媒體針對西貝的殞落進行分析，批評賈國龍時至今日仍不清楚自己遭到抵制的真正原因。

X 推主「李老師不是你老師」指出，當地時間 11 日，西貝高層在呼和浩特的總部召開內部會議，決定一口氣關閉全國範圍內的 102 間分店，預估受影響員工數量可能多達 4,000 人。「李老師不是你老師」表示，此次關閉的分店佔西貝全國分店數量的 30% 。

隨後，當地時間 15 日，賈國龍透過微信證實了相關消息的真實性，同時加重澄清西貝旗下門市售賣的菜品「絕非預製菜」。賈國龍表示，西貝將向此次被離職的員工提供全額的工資補償，同時針對自己的個人資產進行說明，強調自己名下除了西貝相關的資產外，僅在北京持有一套房產。

同時，中國媒體《鞭牛士》於 16 日發布報導，宣稱西貝的公關副總裁宋宣已於日前正式離職，結束其在西貝負責的品牌宣傳、線上增長等相關業務。該報導強調，宋宣的離職發生於賈國龍發布貼文前，推測宋宣與此次西貝大規模關閉分店可能受影響的 4,000 名員工無關。

另外，網紅「獸樓處」也透過《騰訊網》發布貼文，針對此次西貝大規模關閉分店一事進行分析。「獸樓處」認為，西貝陷入輿論爭議主要原因，與賈國龍在「預製菜風波」爆發時，強硬批評羅永浩並開放民眾參觀廚房的行為有關。「獸樓處」以「細胞因子風暴」形容這起持續 125 天的事件，強調導致西貝瀕臨倒閉的關鍵，正是賈國龍這種「不分敵我瘋狂攻擊」的行為。

「獸樓處」引用賈國龍接受《南方周末》採訪的內容表示，賈國龍在該次訪談中，針對自己「正面硬剛民眾」、「開放廚房」以及「透過聊天群私下罵人」的 3 個行為進行反思，認為自己犯下的 3 個錯誤進一步助長了「預製菜風波」的影響。

「獸樓處」批評稱，賈國龍的訪談內容彰顯其至今仍不清楚導致西貝走到今天這步的真正原因，「西貝真正的敵人，是那個主張必須贏、必須掌控一切、必須按照自己意志改造世界的賈國龍」。「獸樓處」總結指出，只有賈國龍真正明白並承認自己已經輸給這個時代，並面對自身的侷限，才可能完全放過自己、放過西貝，「對於任何一家企業來說，『活下來』遠比『證明自己是對的』重要得多」。

