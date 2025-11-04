賈新興：準颱鳳凰估最快今晚生成 預測菲律賓呂宋島前進

氣象專家賈新興表示，熱帶性低氣壓最快將於今晚至明天期間增強為今年第26號颱風「鳳凰」，預計路徑將朝向菲律賓呂宋島前進，呼籲民眾需特別關注其後續移動趨勢。

賈新興表示，熱帶性低氣壓TD29最快今晚至明天成颱。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，11月5日台灣將受到東北季風影響，北海岸、基隆至宜花地區及新北山區可能出現零星短暫雨勢。6日至7日期間，北海岸、基隆至宜蘭以及新北山區仍有零星短暫降雨，而花東山區及南投以南山區則在午後有零星短暫雨。

針對假日天氣，賈新興預測禮拜六至禮拜日午後山區以及台東至鵝鑾鼻一帶將有零星短暫雨。自禮拜日午後起至下週四，台灣將再度受到東北季風影響，下週一至下週二桃園以北地區及宜蘭有局部短暫雨，午後花蓮轉為局部短暫雨。下週三則是新竹以北及宜花東地區有陣雨，屏東地區亦有局部短暫雨。

賈新興進一步說明，熱帶性低氣壓最快今晚到明天有機會增強為鳳凰颱風，預估將往西北方向移動，朝向菲律賓呂宋島前進。他強調，民眾需特別關注颱風後續的移動趨勢及可能帶來的影響。

熱帶性低氣壓TD29以海鷗颱風預測路徑。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，熱帶性低氣壓TD29，4日2時的中心位置在北緯 8.3 度，東經 147.4 度，以每小時13公里速度，向西北西進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒 23 公尺。

