賈桃樂青年職涯大使 結訓

賈桃樂學習主題館14日舉辦第五屆「J，YOUNG！賈桃樂青年職涯大使」結訓授證儀式，經歷數月密集培訓，強化青年職涯探索力與公共參與力。

▲賈桃樂學習主題館14日舉辦第五屆「J，YOUNG！賈桃樂青年職涯大使」結訓授證儀式，經歷數月密集培訓，強化青年職涯探索力與公共參與力。

為強化青年職涯探索力與公共參與力，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂學習主題館推動第五屆「JYOUNG！賈桃樂青年職涯大使」於昨（十四）日舉辦結訓授證儀式，六位來自五所大專校院的青年正式完成培訓任務，透過教育訓練與實務行動，成為串聯公部門資源與校園青年的橋梁，實踐「探索自己、影響他人」的核心理念。

廣告 廣告

第五屆青年職涯大使歷經數月密集培訓，課程內容涵蓋導覽技巧、心理測驗解說、創意行銷及社群經營等主題，並進行導覽實戰演練，培養一對多口語表達力、團隊協作與職場應變能力，展現青年跨域學習的活力。同時，大使們也投入《賈桃樂Podcast》節目企劃與錄製，參與製作〈開啟職場之門：心理準備與技能〉及〈新鮮人升級大作戰！技能滿點x強心臟，職場不迷路〉兩集節目，將於本（十一）月下旬陸續播出。在錄製過程中，大使們擔任主持人與來賓，透過青年視角分享職涯心法與就業準備，展現新世代青年在媒體製作與專業表達上的實力與自信。

培訓期間，青年職涯大使亦積極投入賈桃樂多項青年服務，包括職涯諮詢協助、履歷健診與模擬面試導覽，協助青年認識自身優勢、強化履歷亮點並掌握面試策略。未來，大使們將於寒假及校園博覽會期間擔任行動諮詢助理與青年推廣大使，以貼近青年，陪伴更多學子在互動交流中探索職涯方向。陳姓大使分享，從職涯課程到導覽訓練，更清楚自己的職涯方向，也懂得如何將職涯資訊轉化為吸引同齡人的內容；譚姓大使則表示，這段歷程讓我學會如何與不同背景的人員合作，是進入職場前最寶貴的準備。

桃竹苗分署長賴家仁表示，未來分署將持續推動多元職涯探索與公共參與活動，協助青年在學習與實踐中找到自我定位，培養自信與行動力，成為推動社會正向發展的新力量。欲了解更多活動資訊，可至勞動部勞動力發展署桃竹苗分署官方網站查詢，或關注「賈桃樂學習主題館」臉書粉絲頁，掌握最新消息。亦可聯繫或電洽賈桃樂學習主題館（03-5343011分機5114）。